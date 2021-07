Quince años de prisión por asesinar a un joven que medió en una pelea

La Audiencia de Málaga ha condenado a los dos acusados de matar a golpes al joven malagueño Pablo Podadera cuando se disponía a mediar en una pelea desatada a las puertas de un pub de Málaga en abril de 2017 a quince años de prisión por un delito de asesinato y al pago de una indeminización de manera conjunta y solidaria en la cantidad de 80.000 euros a los padres de la víctima y otros 20.000 a su hermana. Además, la presidenta del tribunal, que ha juzgado el procedimiento, ha impuesto sendas penas de 14 meses a los otros dos investigados, por un delito de encubrimiento.

El fallo judicial se dicta después del veredicto de culpabilidad del pasado mes de abril que no estimó el delito de asesinado solicitado por Fiscalía y acusación particular y que acabó condenando a los procesados por un delito de lesiones dolosas en concurso medial con el de homicidio imprudente. La Fiscalía había solicitado para los agresores 18 años de prisión por asesinato, pena que la acusación particular, ejercida por la abogada Cecilia Pérez Raya en representación de la familia de Pablo Podadera, elevaba hasta los 20 años. Para los encubridores, ambas acusaciones pedían una condena a dos años de cárcel.

Según relatan los hechos, el fallecido, que había salido con sus amigos a festejar su 22 cumpleaños, observó a las 4:35 de la madrugada que había en el exterior del local al que acudió una discusión entre personas que no conocía, los dos acusados de su asesinato, acercándose con intención de apaciguar la situación. Cuando se dio la vuelta «recibió de manera sorpresiva dos fuertes puñetazos en la cabeza, golpeándole de nuevo cuando estaba en el suelo, dejando de hacerlo cuando intervino otro joven, al que también propinó otro puñetazo».