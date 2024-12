La ciudad española que es "una de las maravillas del mundo", según The Guardian

Las ciudades españolas están siempre a la cabeza del turismo. No solo nacional, sino también internacional, y prueba de ello es que organizaciones, sociedades o medios extranjeros seleccionan la cultura, historia o paisajes de nuestro país entre lo más destacado de Europa y del mundo. Más allá de Harvard o The Telegraph, en este caso también The Guardian da de vez en cuanto su opinión sobre municipios y localidades españoles, y este medio británico eligió a una ciudad del sur de la Península Ibérica como "una de las mejores del mundo para pasear", al nivel de otras importantes capitales europeas.

Sevilla es sin lugar a dudas una de las ciudades más emblemáticas de España, con una historia interesante y una cultura única. Antiguamente, destacó por ser un puerto durante la época de los descubrimientos. De esta forma, gracias a su importancia histórica alberga vestigios romanos, islámicos y cristianos, que muestran la influencia de los diferentes pueblos que se asentaron en la Península Ibérica a lo largo de los siglos.

Por qué The Guardian sitúa a Sevilla como "una de las maravillas del mundo para pasear": estos son sus motivos

Se trata de una ciudad que combina "lo antiguo con lo moderno", así como refleja la esencia de España y cautiva a todos quienes la visitan. El medio británico menciona "la necesidad de vagar por las calles sevillanas por donde, a su debido tiempo, transcurren las procesiones de Semana Santa. Así, sugiere una ruta en la que habla de la calle Campana, Sierpes y la Plaza de San Francisco.

Por supuesto, no se olvida de el Real Alcázar, que lo define como "un complejo de palacios, fortificaciones, patios, piscinas reflectantes y hermosos jardines y olivares". El Real Alcázar es no de los palacios más antiguos en uso en Europa y también es Patrimonio de la Humanidad.

Pero no es lo único emblemático que tiene Sevilla. También está su catedral de Santa María de la Sede, la catedral gótica más grande del mundo y que también es Patrimonio de la Humanidad, y que alberga el sepulcro de Cristóbal Colón. Por otro lado, está La Giralda, su icónico campanario que combina elementos islámicos y cristianos, y que fue la torre más alta de Europa durante siglos con sus más de cien metros. Y la Plaza España, un símbolo arquitectónico de Sevilla lleno de belleza y esplendor.

Asimismo, The Guardian recomienda caminar hasta Triana recorriendo el río Guadalquivir. "En cuanto a Triana, destaca sus 'días de gloria' con su industria cerámica, artistas flamencos y gitanos". Sevilla es considerada una de las cunas del flamenco, con numerosos tablaos o festivales en relación a esta tradición. También las procesiones religiosas son un evento central, las cuales atraen a miles de visitantes no solo de la provincia, sino de todo el país e incluso del extranjero. Y también su atractivo gira en torno a la Feria de Abril, con casetas, música y trajes típicos.

De hecho, Sevilla también cuenta con la primera ciudad fuera de la actual Italia que fundaron los romanos en la época del Imperio Romano: Itálica. Y por si fuera menos, contiene el anfiteatro de Itálica, el más grande fuera de fronteras italianas. El legado del Imperio de los romanos en Hispania fue inmenso, y fruto de ello es esta construcción de miles de metros cuadrados.

Más allá de todo eso, Sevilla ofrece una gastronomía diversa y única, puesto que cuenta con una gran variedad de tapas icónicas, como las espinacas con garbanzos, el salmorejo, o las croquetas de jamón. La ciudad también es famosa por su vino de naranja y dulces tradicionales. Otro punto destacado es el Guadalquivir, al tratarse del único río navegable de España y que fue crucial para el comercio con América.

De este modo, The Guardian sitúa a Sevilla como "una de las maravillas del mundo para pasear", situándola al nivel de otras como Berlín, de la que menciona que "sigue siendo una ciudad extraña y a veces alienante, sobre todo cuando caminas por su corazón histórico". Así, el medio menciona lugares como el barrio de Hansa, Alexanderplatz o Prenzlauer Berg. The Guardian también equipara a Sevilla con otras como Copenhague, Lisboa o Marsella.