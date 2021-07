Una juez ordena al Ayuntamiento de Sevilla retirar la bandera arcoiris

En su cruzada contra los derechos LGTBI, la Asociación Española de Abogados Cristianos ha logrado que una juez de Sevilla autorice cautelarmente la retirada de la bandera arcoiris que ondeaba desde el 1 de junio en una rotonda de la capital, a la entrada de la ciudad desde Málaga, donde habitualmente luce la bandera de Andalucía, según ha avanzado Diario de Sevilla. La bandera se izó para conmemorar junio como mes del Orgullo LGTBI y la denuncia se interpuso el pasado 16 de junio, como ya había hecho la asociación en otras ciudades españolas como Zaragoza o Cádiz, donde ha llevado el caso hasta el Tribunal Supremo para evitar que el símbolo de los derechos LGTBI ondeara en la fachada del Ayuntamiento. al juez medidas

La organización de juristas ya anunció a través de un comunicado, cuando interpuso la denuncia, que “de no dar marcha atrás, estudiaría acciones penales contra el alcalde de la ciudad, Juan Espadas”. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señaló que “el Tribunal Supremo ha sido claro al sentar como doctrina que solo pueden izarse banderas oficiales para cumplir con el deber de neutralidad de las administraciones públicas. El año pasado por estas fechas la justicia nos dio la razón en varias ciudades como Valladolid o Zaragoza”.

Castellanos insistió en que “la doctrina del Tribunal Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos”. La sentencia dictada por el Supremo STS 1163/2020 fija como doctrina que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

Polonia Castellanos pide que “los responsables de las administraciones públicas que incumplen a sabiendas la ley sean inhabilitados”. Criticó,, además que “muchos políticos hacen con la bandera arco iris lo que ellos mismos criticaban con las esteladas en Cataluña o las ikurriñas en Navarra”, obviando que la bandera arcoiris es un símbolo de defensa de los derechos humanos.

En su argumento, insistió en equipararlas con banderas de clara ideología política, que “se trata del mismo caso que con las banderas independentistas. No se puede permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía”. Asegura que “no es aceptable que se utilicen las instituciones públicas para imponer una ideología”.