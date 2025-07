Cerdán y el puente de Juan

A Santos Cerdán le empieza a sentar bien su estancia en Soto del Real después de que el juez entendiera que era mejor tenerlo en la cárcel que en la calle. Una obviedad sencilla que ahora su abogado trata de revertir con el viejo truco del “donde dije digo, dije Diego”. El ex número tres del PSOE se sintió acorazado por el poder cuando en el Congreso aseguró que no tenía miedo, que no escondía nada; pero comenzó a oler a pescado podrido a su alrededor. Es decir, se vio de camino del trullo, tomó conciencia de la realidad, notó que la cosa iba en serio. Vamos, que se jiñó en el talego como cualquiera al escuchar el cerrojo por la noche, sintiéndose solo y vulnerable sin la coraza del PSOE . Natural, como natural pensaba en los años dorados del sanchismo que el dinero público debía destinarse a la promoción particular de los altos cargos de su partido y jugar con ventaja para manipular las obras del Puente del Quinto Centenario con el fin de beneficiar a Juan Espadas en las municipales de Sevilla. Tomando por tontos a todos los andaluces, porque pese a que las obras se adjudicaron en 2021 siguen sin acabarse. Tampoco Espadas continúa en la Alcaldía, pero sí lo encontramos en el Senado donde, además de no abrir la boca sobre la manita que le echaron a costa de todos, disfruta del retiro dorado de las viejas glorias. Ni puente ni alcalde, éste es el saldo de Cerdán en Sevilla. Una trampa más en el círculo del ex dirigente andaluz, cuya mujer entró a trabajar en la Junta después de mandar un mail y ascendió arbitrariamente, según un reciente informe de la UCO. Allí, como aseguró en el Parlamento andaluz, usaba el ordenador y el “word perfect” para mejorar la situación de los parados. ¿Ven la tirria que les tenemos? Tres criaturas inocentes, víctimas de un complot, suyo y mío, para acabar con la democracia en España.