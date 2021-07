La Costa del Sol fía la ocupación al fin de las restricciones en Reino Unido

Antes del estallido de la pandemia, el mercado británico copaba el 27 por ciento de las pernoctaciones hoteleras en la Costa del Sol y el 28 por ciento de la afluencia de pasajeros al aeropuerto de Málaga. Por ello, el anuncio hecho por Boris Johnson relativo al fin de las restricciones en Reino Unido a partir del 19 de julio ha sido acogido con esperanza por un sector lastrado por las limitaciones de movilidad y que espera su despegue definitivo ahora que el proceso de vacunación avanza a buen ritmo. Según asegura a LA RAZÓN Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera Aehcos, si el turismo británico regresa definitivamente a España, la Costa del Sol podría alcanzar un 55 por ciento de ocupación a finales de julio e incluso podría llegar al 60 en agosto. Eso sí, las compañías aéreas deberán aumentar sus conexiones con el destino y los touroperadores «agilizar las reservas», según Hernández. De momento, la patronal prevé que la ocupación rondará el 49,09 por ciento en julio y el 53,75 en agosto, con 237 hoteles abiertos del total de 330 que se integran en Aehcos. Es decir, está abierta el 71,4 por ciento de la planta hotelera.

Según Hernández, hay zonas que dependen especialmente de este mercado, como Torremolinos y Fuengirola. «Algunos establecimientos trabajan de forma exclusiva con clientes británicos, así que muchos irán abriendo conforme se vayan agilizando las reservas».

El mercado nacional, mientras, se está comportando bastante bien, según Aehcos, pero «obviamente no está ocupando la vacante que deja el turismo británico». También otros mercados están animando las reservas, como Polonia, los países nórdicos, Francia e Italia. Con todo, dadas las restricciones que mantiene Gran Bretaña, el sector turístico de la Costa del Sol da por perdida la temporada alta y cree que no se recuperarán los buenos datos de 2019 hasta 2023. «A partir de ese año empezaremos a tener los ritmos de crecimiento habituales si las variantes del virus no generan mayores problemas sanitarios», remarca Hernández.

Esta semana el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó un decreto que permite más edificabilidad a los hoteles. Según el vicepresidente de Aehcos, un «caso de éxito» que ya se ha dado en otras zonas turísticas como Baleares, Murcia y Canarias y que permitirá al destino ganar en competitividad. «Estamos muy satisfechos porque nos va a permitir que, en algunas zonas donde los hoteles tienen recorrido para mejorar, se pueda reconvertir la oferta», señala Hernández, citando las localidades de Benalmádena, Torremolinos y Fuengirola.

La Junta ha articulado ayudas directas y subvenciones, pero ¿qué pasa con el Gobierno central? Hernández considera positivas las líneas de la Sepi y Cofides, pero ve más necesario ampliar los ERTE más allá del 30 de septiembre.