El bebé de tres meses maltratado en Málaga ya está con una familia de acogida de urgencia

La consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha señalado hoy que el bebé de tres meses de Málaga que supuestamente ha sufrido delitos de maltrato infantil y lesiones graves por parte de sus padres ya se ha entregado a una familia de acogida de urgencia y está bajo la tutela de la Administración regional. Así lo ha explicado en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, quien ha asegurado “que el menor está bien” y que la Junta cuenta con familias de acogida de urgencia, por lo que el bebé se ha entregado a una de ellas para estar bajo protección y tutela del Gobierno andaluz.

“Estos son los casos por los que me he emocionado por el consenso de la nueva Ley de Infancia de Andalucía, porque son los que he vivido y conocido de primera mano durante más de 30 años y con los que no hemos llegado a tiempo, porque se podía haber llegado y evitado todo ese dolor de los jóvenes y pequeños”, ha indicado. Ruiz ha asegurado que la importancia de esta la nueva ley radica en estos casos y en la capacidad de prevención, de llegar a tiempo. Por este motivo, la consejera “se propuso el consenso y lo ha conseguido”.

Cabe recordar que agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en Málaga a los padres del bebé de tres meses, la madre ha ingresado en prisión, mientras que el progenitor ha quedado en libertad con cargos.

Según la Comisaría provincial, una facultativa del área de urgencias pediátricas de un hospital en Málaga comunicaba al CIMACC 091, el pasado día 11 de julio, sobre las 12:00 horas, que estaba tratando a un bebé de tres meses de edad con signos evidentes de maltrato.

De acuerdo a las diligencias practicadas por agentes del Grupo de Menores de la Comisaría Provincial de Málaga, el bebé ingresaba en el hospital con fractura del fémur de la pierna izquierda y fractura de la tibia derecha.

De los hechos conoce el juzgado de Instrucción 2 de Málaga, habiéndose decretado para la madre, de 25 años y nacionalidad española, su ingreso en prisión -ya fue detenida antes en 2016 por su presunta responsabilidad en los delitos de asesinato y maltrato infantil a otra hija, también de tres meses-, y la libertad con cargos del padre, de 47 años.