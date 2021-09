La Junta de Andalucía planea vacunar a los niños en los colegios a final de octubre

La Junta de Andalucía trabaja en un plan de vacunación para los niños y niñas menores de 11 años que comenzaría a final de octubre y que se desarrollaría en los propios colegios y centros de educación infantil, siempre con el consentimiento de los padres.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha explicado a los periodistas, en la inauguración del curso de Educación Infantil, que se está trabajando en que esa vacunación de los niños se desarrolle en los centros escolares con enfermeros, porque “no son cantidades importantes” de dosis si se compara con lo que se administra ahora. Ha puesto el ejemplo de la Educación Infantil, donde hay unos 126.000 niños, por lo que si todos los padres estuvieran de acuerdo “en una mañana estarían vacunados”.

La fecha la determinará el equipo de expertos de la Junta, porque ahora la vacunación está centrada en los 800.000 andaluces de la población diana que no tienen dosis administradas, antes de que llegue la época de la gripe, y en los jóvenes de 12 a 16 años, ya que quieren que el 75 % empiece el curso vacunado.

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, también se ha pronunciado sobre esta vacuna para niños, que todavía ni siquiera está en el mercado. Por eso, ha confiado en que a finales de octubre o principios de noviembre ya exista para la población de cero a once años que evite la llegada de una posible “ola pediátrica”.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha explicado que la franja de población de cero a once años no ha sido vacunada porque no hay estudios científicos que avalen la eficacia de la vacuna en esas edades, y ha apuntado que Pfizer ya está realizando estudios en algún hospital andaluz que se encuentran en fase tres.

El consejero ha insistido en que estamos ante una población “sensible muy especial y hay que atarlo todo muy bien desde lo que es la inoculación a los posibles efectos adversos”. Ha indicado que una vez que la vacuna esté aprobada por el laboratorio, tiene que contar con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento y así ya se podría incluir en el calendario de vacunación, con la pertinente campaña especial.

Ha indicado que en el Consejo Interterritorial de Salud ya se habló de la posibilidad de que para finales de octubre o principios de noviembre, si todo va bien, se pueda contar con una vacuna en el mercado para esa población, lo que “evitaría una ola pediátrica”.

Respecto al nuevo curso escolar, Marín se ha mostrado convencido de que va a estar “normalizado”, con el “esfuerzo” por la contratación de 7.000 profesionales destinando 250 millones. Ha explicado que será “un nuevo reto” para la comunidad educativa, con un curso presencial en el que habrá “toda la prudencia y cautela” pero que ya tiene “la experiencia” del año pasado, por lo que espera que sea “excepcionalmente bueno”.

El vicepresidente andaluz ha recordado que el curso pasado, “cuando todos decían que era imposible”, se consiguió que más del 93 por ciento de los centros estuvieran “libres de covid”. En materia de educación infantil, ha recordado que el 52 por ciento es gratuita, que sólo el 3 por ciento de las familias tiene que abonar la totalidad y ha asegurado que el objetivo es que la gratuidad sea para todas las familias andaluzas.