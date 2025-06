Adiós clichés: el absentismo laboral es inferior en Andalucía que en el norte de España

Andalucía se sitúa "a la cola" del absentismo por incapacidad temporal (IT) en España, según el 'Estudio socioeconómico de la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España' elaborado por Umivale Activa y el Ivie.

El informe destaca que Comunidad de Madrid y Andalucía, "con tasas inferiores al 4% e incrementos más moderados, que no llegan a los dos puntos porcentuales" son las situadas más abajo, mientras que el norte peninsular supera el 6% y experimenta incrementos mucho más acusados.

La tasa de absentismo por IT en Andalucía, aunque en aumento, sigue siendo inferior a la media nacional tanto en porcentaje de ocupados ausentes como en el coste relativo para la economía regional. El informe subraya que "la incidencia en Andalucía es homogénea, aunque Málaga y Sevilla presentan los valores más altos dentro de la comunidad".

El absentismo por IT en Andalucía es más elevado para las mujeres, crece con la edad y se reduce a mayor nivel de formación y en la población inmigrante, según puede extraerse de dicha fuente.

Así, el porcentaje de trabajadores con al menos una baja al año se sitúa entre el 28% y el 32%, con valores más altos en las áreas urbanas y costeras, especialmente Málaga y Sevilla. El porcentaje de trabajadores que repiten baja en el año se sitúa en torno al 14-16% en todas las provincias, siendo ligeramente superior en Sevilla y Málaga.

En cuanto a los procesos de larga duración, el porcentaje sobre el total de bajas oscila entre el 2,2% y el 2,5% en todas las provincias andaluzas, pero estos procesos suponen entre el 30% y el 34% de los días de baja totales, en línea con la media nacional.

El informe subraya que "los procesos de larga duración, aunque menos frecuentes, concentran una parte muy importante de los días de baja y, además, son los que más han crecido durante los últimos años".

Por sectores, sanidad, administración pública, transporte y educación concentran las tasas más elevadas de absentismo por IT en todas las provincias, mientras que agricultura, hostelería y comercio presentan los valores más bajos.

En cuanto a los diagnósticos, el informe destaca que "las algias y la salud mental suponen la mitad del indicador de absentismo por IT para el Régimen General, aportando el resto de los diagnósticos el otro 50%". Las bajas por neumología y traumatología también tienen un peso relevante, especialmente en sectores agrícolas y de servicios.

Así, en 2023, la provincia de Almería registró una tasa de absentismo por IT del 3,4%, con una incidencia de 410 procesos iniciados por cada 1.000 trabajadores y una duración media de los procesos de 36 días.

Por su parte, Cádiz alcanzó una tasa del 3,7%, con 435 procesos por cada 1.000 trabajadores y una duración media de 38 días. Córdoba se situó en el 3,6% de absentismo, con 420 procesos por cada 1.000 trabajadores y una duración media de 37 días. Granada presentó una tasa del 3,8%, con 440 procesos por cada 1.000 trabajadores y una duración media de 39 días.

En más detalle, Huelva se situó en el 3,5%, con 415 procesos por cada 1.000 trabajadores y una duración media de 36 días. Jaén registró los valores más bajos de la región, con un 3,3% de absentismo, 405 de incidencia y 35 días de duración media. Málaga fue la provincia con la tasa más alta, un 3,9%, una incidencia de 445 y una duración media de los procesos de 40 días.

Por último, Sevilla alcanzó una tasa de absentismo por IT del 3,8%, con 450 procesos por cada 1.000 trabajadores y una duración media de 39 días.

El informe detalla que el porcentaje de trabajadores que repiten baja en el año se sitúa en torno al 14-16% en todas las provincias, con valores ligeramente superiores en Sevilla y Málaga.

