Dimite la teniente de alcalde de Algeciras condenada a 21 meses por publicar un anuncio sexual con el teléfono del abogado de su ex marido

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras Laura Ruiz (PP) ha dimitido después de conocerse su condena a 21 meses de prisión como responsable de tres delitos por publicar un anuncio por palabras de carácter sexual con el nombre y teléfono del abogado de su ex marido.

Tras lamentar haber llegado a esta situación, Laura Ruiz, concejal de Educación, Medio Ambiente y Pesca del Ayuntamiento de Algeciras, ha explicado este viernes que su responsabilidad pasa por presentar la dimisión y “no hacer un daño innecesario” a las personas de su entorno laboral y familiar,” así como para preservar “la impecable imagen del que siempre ha hecho gala el equipo de gobierno”.

Según ha informado la edil en un comunicado, adopta esta “difícil decisión” para “proteger su privacidad en el camino que desde este mismo momento emprendo para continuar defendiendo mi inocencia” y ha anunciado que recurrirá la sentencia.

Laura Ruiz ha sido condenada a un año y nueve meses de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones contra el abogado de su ex marido, según la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras y contra la que cabe recurso.

Los hechos probados, según indica la sentencia, se remontan al 2017, cuando la víctima, el abogado Jesús Trujillo, representaba al ex marido de la concejala en el proceso de divorcio de la pareja.

El 9 de agosto del 2017 se publicó en una conocida web un anuncio con el mensaje: “Chico busca chico para sexo ocasional. Busco chico para sexo ocasional. No te arrepentirás. No cobro ni pago”. En el mismo constaba el nombre del letrado y a través de un enlace se facilitaba su número de teléfono particular.