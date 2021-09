La lluvia provoca graves inundaciones en Lepe, Isla Cristina y Ayamonte

Emergencias 112 Andalucía ha atendido más de 400 incidencias por las fuertes lluvias registradas en los municipios onubenses de Isla Cristina, Ayamonte y Lepe, que han provocado anegaciones de viviendas y comercios. Según ha informado el servicio de emergencias en un comunicado, los principales motivos de aviso al 112 han sido por anegaciones de viviendas, comercios, instalaciones públicas y edificios que se han visto sorprendidos por la subida del agua.

La delegada de Huelva ha activado a las 11.23 horas la situación 1 del PERI Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Huelva



Gestionadas más de 400 incidencias por anegaciones en todo el litoral onubense



— Emergencias 112 (@E112Andalucia) September 23, 2021

Entre los incidentes más destacados está la entrada de agua en un colegio de Isla Cristina en la avenida Federico Silva Muñoz y de una guardería en la calle Cervantes del mismo municipio. También se han registrado complicaciones a causa de la lluvia en una residencia de mayores en la avenida Gran Vía de Isla Cristina. En Lepe, dos guarderías han solicitado ayuda de los servicios de emergencias ante las anegaciones de sus respectivos locales; el agua también ha entrado en el centro de salud de La Antilla, en Lepe, y en la Escuela de Hostelería y varios hoteles de la costa también han reportado problemas por la entrada de agua en sus instalaciones. Asimismo, han sido numerosas las llamadas por problemas en el viario público, con calles y plazas anegadas, e incluso han provocado que algunos vehículos quedaran atascados por la acumulación de agua en las calzadas.

Entre las 9.00 y las 10.30 horas de la mañana, la sala de emergencias 112 ha atendido más de trescientos avisos de vecinos de Isla Cristina, Ayamonte y Lepe, que se han visto sorprendidos por la tromba de agua, sin que por el momento se hayan registrado daños personales. A mediodía, se incrementaron por encima de los 400 avisos. Ante las intensas lluvias registradas, se han activado los Planes de Emergencias Municipal (PEM) de Isla Cristina y de Lepe. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso naranja por lluvias para toda la provincia en Huelva hasta las 21.00 horas de este jueves. Según las estimaciones de la Aemet, se esperan precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Según informa la Aemet, en Ayamonte se han registrado 60 litros en una hora, y la tormenta se dirige hacia Huelva capital, aunque con menos intensidad.

Alerta naranja también en Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por lluvias en la provincia de Sevilla por precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según informa Emergencias 112 Andalucía. El aviso se ciñe a la Sierra Norte (donde se esperan precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado a la hora); mientras que la campiña se quedará en nivel amarillo por lluvias y tormentas. El periodo de vigencia es de ocho de la mañana hasta la medianoche.

El servicio Emergencias 112 Andalucía ofrece una serie de recomendaciones y consejos a la población para intentar disminuir los riesgos asociados las precipitaciones. En primer lugar se aconseja mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de la Aemet, Protección Civil, las autoridades u organismos intervinientes, transmitidas a través de sus efectivos o de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales, como la de 112 Andalucía.

Se recomienda retirar del exterior de las casas aquellos muebles y objetos que puedan ser llevados por el agua para evitar accidentes. También se aconseja no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de los ríos, para evitar así ser sorprendidos por una súbita crecida de agua o riada.

Los automovilistas deben extremar la precaución y respetar como siempre las normas de circulación e indicaciones de los paneles informativos de la Dirección General de Tráfico, así como no cruzar nunca en automóvil lugares inundados. Además, si se encontraran con una pequeña balsa de agua, se debe atravesar con velocidad corta y avanzando muy despacio para que el agua no salpique el motor y pueda pararlo. No se debe, aunque se conozca perfectamente su trazado, avanzar con el vehículo por una carretera inundada o cruzar un puente o paso subterráneo con agua ya que la fuerza de la corriente podría arrastrar el vehículo. Asimismo, se debe evitar viajar de noche, dado que es en estas horas los peligros son más difíciles de detectar.

En caso de tormentas, es aconsejable cerrar puertas y ventanas para evitar las corrientes de aire en casas y viviendas, pues éstas atraen los rayos mientras que en la calle, se debe tener en cuenta que el abrigo de los edificios protege del riesgo de descargas. Hay que alejarse de los árboles, sobre todo, si están solitarios; tampoco se debe permanecer tampoco en colinas, cimas de los montes o árboles altos. Se debe evitar pequeños edificios, graneros y cobertizos así como tiendas de campaña y automóviles descapotables. Y ante cualquier situación de emergencia, se puede llamar al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.