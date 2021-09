Juanma Moreno, sobre la Sanidad: «Encontramos un coche ‘gripao’ y lo arreglamos para que medio ande»

Con la pandemia controlada en Andalucía, los focos han pasado a los servicios cotidianos. La atención primaria fue el principal caballo de batalla en la sesión de control en el Parlamento. Desde mañana, en toda la comunidad teóricamente la atención primaria recobra la presencialidad al 100%, con la excepción de los pacientes que prefieran la teleasistencia (para recetas o resultados de análisis). Los profesionales ven complicada la normalidad debido a las agendas llenas, con unos seis minutos por consulta y con los pacientes poniendo al día al médico de todo el tiempo de la pandemia y los consiguientes retrasos. La Junta propone al Ministerio exportar su modelo, con la novedad del triaje previo. En el Parlamento andaluz, la oposición se quejó del sistema, con los partidos buscando ya su sitio en la pole electoral.

Fangio decía que «las carreras no se ganan en la primera curva. Muchas veces se pierden». «En esta tierra nunca ha pasado que la gente no pueda ver a su médico», criticó la portavoz del PSOE-A, Ángeles Férriz, ya por fin sin Susana Díaz robando plano. «Mire usted, nosotros no es que nos hayamos encontrado un coche funcionando. Nos hemos encontrado un coche ‘gripao’, con las ruedas pinchadas, sin puertas y sin motor; y lo hemos tenido que arreglar para que medio ande. Que no es un F-1, no. No lo es», dijo Moreno.

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto (i), y el portavoz del grupo parlamentario PP-A, José Antonio Nieto (d). María José López / Europa Press FOTO: María José López Europa Press

La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, por su parte, arrancó con quejas ante la ausencia de consejeros en las comisiones y en el Pleno. Posteriormente, el propio presidente se ausentaría para acudir al encuentro con Vargas Llosa en la convención del PP en Sevilla. Tras pedir Nieto «minuto y resultado» de la atención primaria, Moreno –que justificó la ausencia de parte del equipo de Gobierno (Bendodo por ejemplo fue confundido en la convención con el vicepresidente) en «otros compromisos»– defendió que Andalucía «previsiblemente será la primera comunidad en volver a la presencialidad» y recordó que «la falta de profesionales no es de ahora», a lo que sumó «el protocolo covid» mantenido hasta la fecha por indicación de «los expertos». «¿Los expertos que dijeron que se podía esquiar en Sierra Nevada?», respondió Inmaculada Nieto forzando al presidente en la chicane. «Anunciaron la normalidad en marzo. No es creíble. Si los expertos se lo han dicho, cambie usted de expertos». El presidente, con cintura, dio un volantazo: «Ha conseguido que la bancada socialista le aplauda, por fin vamos a definir qué va a hacer cada uno. La confluencia empieza a avanzar. El señor Espadas con Podemos, juntos». Posteriormente, Moreno recordó a la dirigente de IU «los recortes del Gobierno en el que estuvo su partido». «Dígale a su Gobierno en Madrid que nos dé lo que nos corresponde», señaló también el presidente andaluz en relación al reparto de la financiación.

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Teresa Pardo. EFE/Raúl Caro. FOTO: Raúl Caro EFE

Precisamente, sobre el reparto de fondos preguntaron los portavoces de Cs, Teresa Pardo, y del PP, José Antonio Nieto. ¿Por qué les parecen mal las reuniones?, cuestionó sobre los encuentros del presidente andaluz con sus homólogos de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia. «Le piden que no hable con Vox», continuó. «Hable con quien haga falta. El reto es conseguir los objetivos que necesita nuestra tierra», señaló José Antonio Nieto, criticando que la portavoz de Unidas Podemos «reclama lo que no hicieron». «No nos cansaremos de dialogar», cerró la pregunta Moreno.

La portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz. EFE/Raúl Caro. FOTO: Raúl Caro EFE

De vuelta a la atención primaria, Férriz pidió al presidente que «escuche a los profesionales sanitarios». «Dicen que mienten, que hay un cambio de modelo, están sobrecargados y menospreciados», añadió, criticando «las respuestas pomposas y alejadas de la realidad» del Gobierno andaluz y acusando al presidente de vivir «otra realidad». Moreno defendió que escucha todo lo que puede «y más». «La atención primaria no es la que queríamos, la que deseamos», dijo, recordando «de dónde venimos y la pandemia». «Lo que yo no hago, y donde no me va a encontrar nunca, es en campaña de destrucción contra la atención primaria y sus profesionales», zanjó, asegurando que la ciudadanía es «consciente de dónde venimos» y de que «hemos mejorado». «No es la panacea, tenemos que seguir trabajando», dijo, recordando la inversión de «700 millones» o la contratación de «6.014 trabajadores más sobre 2018, un 18% más, con mejores retribuciones» y la inversión de «211 millones» en centros de salud.

«La sanidad andaluza funciona peor que nunca. Nunca ha pasado que la gente no pueda ver a su médico», censuró Férriz, acusando al Gobierno de que se trata de «algo premeditado, una hoja de ruta» con «la pandemia de excusa» para «privatizar». Finalmente, Férriz ofreció «un plan de sanidad», no sin antes reconocer que de nuevo estuvo en el Parlamento, donde no tiene escaño, Juan Espadas, «que viene más que muchos consejeros de su Gobierno». Moreno acusó al PSOE de «construir una confrontación artificial». El presidente andaluz defendió la hoja de ruta de su Gobierno, que conlleva «consultas de primera evaluación para valoración de pacientes sin cita y dirigida a patologías de baja complejidad y a orientar la demanda, determinar la agenda de trabajo, con 30 pacientes para médicos de familias, continuar con las videoconsultas, mejorar la continuidad a la atención a la cronicidad, reforzar la salud mental o el apoyo a paliativos». «Estamos trabajando en un atención primaria que queremos que sea mejor que la de antes», defendió, frente a las acusaciones de «soberbia» de la oposición.

Aznar y Casado elogian la gestión de Juanma Moreno

El presidente del PP, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno José María Aznar elogiaron desde la Convención del PP en Sevilla la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta y se mostraron convencidos de que seguirá teniendo un «buen éxito» en el futuro y de que seguirá gobernando «mucho más tiempo». Moreno participó en un coloquio con el Nobel Vargas Llosa. Aznar señaló que pasa parte del año en Andalucía y escucha «cosas buenas», por lo que dijo tener «sensación de buen éxito». La Convención sirvió también para sellar públicamente la paz con el PP hispalense, mostrándose convencido Moreno de que «José Luis Sanz será el próximo alcalde de Sevilla».