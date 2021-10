El colegio de la menor de Granada cuyos padres no quieren que lleve mascarilla activa el protocolo de absentismo

El colegio de la menor de Granada que está faltando a clase desde el viernes anterior al negarse sus padres a que use mascarilla ha activado el protocolo de absentismo, toda vez que esta alumna ha acumulado las cinco faltas injustificadas que recoge la normativa para dar este paso. Hasta el momento, la familia no ha aportado un certificado médico que acredite que la niña sufre problemas respiratorios, tal y como alegan para justificar su pretensión de que entre al aula sin esta medida de protección.

Según informaron a Europa Press fuentes de la Delegación de Educación, el jueves fue el quinto día que la niña no entró al colegio al no permitírselo la dirección por no llevar mascarilla, cuyo uso es obligatorio, y ayer la tutora entregó al padre la notificación de una tutoría fijada para el lunes en la que se le solicitará que aporte los justificantes de los cinco días de ausencia.

Si pasado el plazo previsto para estos casos la familia no justifica las faltas de forma adecuada, el caso se pasa a los Servicios Sociales municipales, que serán los encargados de mediar e intervenir para intentar que la alumna retome las clases.