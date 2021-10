Los empresarios andaluces rechazan asumir más costes con el peaje en las autovías

El presidente de la patronal andaluza CEA y vicepresidente de CEOE, Javier González de Lara, se mostró en contra de añadir más costes a los ciudadanos y a las empresas con la tasa que el Gobierno prevé implantar a partir del 2024 en las autovías españolas.

«Lo más relevante debe ser salir de la pandemia y afrontar el desempleo y el aumento de los costes energéticos y de las materias primas y no añadir más costes a las ciudadanos y a las empresas porque va a ser complicado», señaló el dirigente empresarial en relación a la intención del Ministerio de Transporte de imponer una tasa a quienes circulen por autovías. No obstante, González de Lara indicó que la patronal española CEOE no tiene una posición al respecto porque el Gobierno «no le ha trasladado una medida clara y firme sobre lo que quiere hacer» en relación con el peaje en las autovías. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, manifestó el martes que el Gobierno planteará «en unos meses» su propuesta de «sistema de tarificación» en las carreteras de alta capacidad «para asegurar el correcto mantenimiento» de las carreteras de alta capacidad. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, insistió en la medida no está «bien meditada» y llega desde la «imposición».