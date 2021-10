El Ayuntamiento de Cádiz adelanta una semana el carnaval para que no coincida con el Corpus y terminará el 12 de junio

El Carnaval de Cádiz 2022 se adelanta una semana de la fecha inicialmente anunciada por el Ayuntamiento gaditano para el mes de junio. Así, las dos finales del Concurso Oficial de Agrupaciones se celebrarán el jueves 2 y el viernes 3 de junio, siempre y cuando la situación sociosanitaria no permita una sola final, y el Domingo de Piñata será el 12 de junio, no coincidiendo ya con el Domingo de Corpus.

Según ha explicado la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla, es una decisión que se ha tomado “tras mantener reuniones en las últimas semanas con diferentes colectivos, asociaciones y entidades tanto de la fiesta como de la Semana Santa, que solicitaron este cambio con objeto de que el Domingo de Piñata y la festividad del Corpus no coincidan”.

“Justamente ayer mantuvimos una reunión con la nueva junta directiva del Consejo de Hermandades de Cádiz, uno de los colectivos que nos habían pedido dicho adelanto, e informamos a sus miembros de la decisión tomada”, ha señalado Cazalilla.

La edil ha explicado que el certamen carnavalesco comenzará en torno al 25 de abril. “Hemos exprimido al máximo el calendario inicialmente previsto, apurando las opciones de días libres y de funciones del COAC 2022 con la finalidad de no tener que adelantar también el inicio del Concurso”, ha indicado Cazalilla.

En este sentido, ha señalado que de esta forma, se ha conseguido un calendario provisional que se hará público cuando sea definitivo, en función del número de agrupaciones inscritas, y que permitirá comenzar el COAC en torno al 25 de abril y de celebrar las dos finales el 2 y 3 de junio, o bien el viernes 3 si finalmente sólo hay una.

La edil ha señalado en que con este adelanto “atendemos la demanda que nos trasladaron diferentes colectivos, asociaciones y entidades”. “Hemos sido firmes en la decisión de trasladar el Carnaval a la temporada primaveral por razones sociosanitarias únicamente, pero sí somos flexibles a, dentro de esa decisión, realizar modificaciones en busca de una mejor convivencia”, ha añadido.

En este sentido, ha explicado que “el propio Consejo de Hermandades pidió adelantar la fecha dos semanas, pero esa opción parecía inviable porque posiblemente se solapasen o irían muy continuadas la Semana Santa del Concurso del Carnaval, y se quería que al menos hubiera una semana de margen entre ambos”.

Asimismo, ha insistido en que la celebración del Carnaval en el mes de junio es “algo excepcional”, motivado por la pandemia de la Covid-19. “Se retrasa para que se den esas mejores condiciones para poder celebrarlo en toda su plenitud. No queremos un Carnaval a medio gas, ni incompleto, ni otro año sin nuestra gran fiesta”, ha afirmado.

Según Cazalilla, en caso de celebrarlo en febrero, no se podría contar con la cantera, puesto que según ha anunciado la Junta de Andalucía los menores de 12 años no estarán vacunados hasta el 31 de diciembre. Igualmente, ha hecho mención a la recomendación realizada por Salud de seguir utilizando las mascarillas durante todo el invierno, señalando que “el deseo es que ya se pueda cantar sin ellas”.

Además, ha adelantado que el equipo de gobierno llevará al próximo pleno ordinario, que se celebrará el viernes 29, la propuesta del cambio del día festivo local al 6 de junio como Lunes de Coros.