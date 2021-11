Sindicatos cifran en 15.000 el déficit de personal en la sanidad pública andaluza

Desde el 1 de noviembre, la sanidad pública andaluza cuenta con 8.000 profesionales menos. De los 20.000 que la Junta contrató para reforzar las plantillas por la pandemia, ha renovado a 12.000. Pero el resto, en su mayoría auxiliares y técnicos encargados de las PCR, han ido a la calle, pese a las protestas de los sindicatos.

El Ejecutivo de Juanma Moreno reconoce el déficit estructural de personal que padece el Sistema Andaluz de Salud (SAS), pero lamenta no poder alargar los contratos al no contar con los fondos Covid que recibía por parte del Gobierno central. Una excusa que no ha convencido a los cuatro altos directivos del principal distrito sanitario de Córdoba que presentaron su dimisión.

Según fuentes cercanas, el gerente del Sistema Andaluz de Salud (SAS) en Córdoba, Francisco Javier Fonseca, la directora Económico-Administrativo del SAS, el director de Enfermería y el director médico dejaron su cargo por la no renovación de los 8.000 sanitarios contratados en pandemia, entre otros motivos.

Los sindicatos, que no dan la batalla por perdida, aprovecharon la Comisión de Salud celebrada en el Parlamento para llamar al diálogo.

CSIF subrayó que no basta con aumentar con 12.000 trabajadores las plantillas del SAS, si no que, según sus cálculos, son necesarios entre 14.000 y 15.000. Además, el presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, alertó, mediante un comunicado, de que «el 50% de sus profesionales se jubilan de aquí a una década y recalcó que una «apuesta real por la sanidad pública conllevaría el manteniemiento de esos trabajadores». Por ello, reiteró la invitación al gobierno de Moreno de reconsiderar su decisión.

Junto a Giraldo , también participó el secretario general de Satse, José Sánchez Gámez, en este Grupo de Trabajo sobre la mejora de la asistencia sanitaria creado en el seno de la Comisión de Salud. Sánchez apuntó que para evitar que el déficit de profesionales «se siga agravando» un primer paso sería el mantenimiento del 100% de la plantilla contratada como refuerzo Covid. Para el sindicato, este «drástico» recorte de personal «pondrá en riesgo la capacidad de respuesta del sistema y la atención a la ciudadanía en condiciones de seguridad», pues, aunque la situación epidemiológica ha mejorado, las necesidades sanitarias «no han disminuido, sino que se han modificado».

Desde Satse urgen a aumentar la ratio de las enfermeras por 1.000 habitantes, puesto que «en Andalucía es de 4,13, mientras que en Europa es 8,8 enfermeras y enfermeros por 1.000 habitantes, y la media de España es 5,3». Asimismo, para que «se garantice la atención a la mujer en todas las etapas de su vida, contar con al menos una Matrona en cada Centro de Salud» y en cuanto a fisioterapia, «llegar al menos a la media de España ya que Andalucía está a la cola con 0,06 por 1.000 habitantes cuando la OMS recomienda 1 por 1.000».

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco, también presente en la Comisión de Salud, pidió igualmente una «mayor inversión por habitante en salud, ya que estamos por debajo incluso de Extremadura» y afeó que «no hay médicos», ya que el número de jubilados «es tremendamente superior al número de egresados» y «nadie tiene un plan para esto».