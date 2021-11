Unas cuentas “sin ideología” en busca de un acuerdo que salve los fondos europeos y el final de la legislatura en Andalucía

La cuenta atrás ha comenzado. El proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022 ya está en el Parlamento tras su paso por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La norma, básica para la estabilidad política y económica, llega sin el acuerdo necesario con el resto de grupos parlamentarios, al margen de los que conforman el Ejecutivo. Vox, que hasta ahora había sostenido las tres anteriores cuentas, se mantiene en la negativa por el “incumplimiento” de acuerdos. El PSOE-A se viene moviendo entre la mano tendida y los ultimátum. Unidas Podemos ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad. De la aprobación de las cuentas depende, asimismo, 5.900 millones de fondos europeos y la creación de entre 110.000 y 125.000 empleos. Las cuentas destinan a Educación y Sanidad un 60,6 % de un montante total de 43.816 millones de euros, un nueve por ciento más que en 2021. La Junta trabaja con una previsión -optimista, en relación a los últimos balances del Banco de España- del 7%. Bravo admitió que “sin presupuesto, no les voy a engañar, tendríamos muchas dificultades. Los fondos europeos peligrarían”. “La dificultad es a ejecución”, matizó Bravo después. “La inseguridad es lo peor que nos puede pasar” porque “mes a mes tenemos que estar recomponiendo”. En cualquier caso, aclaró Bendodo, “la aprobación o no no está vinculada a agotar la legislatura” aunque admitió que lo que suceda con los decretos y leyes que vayan sacando “condicionará la legislatura”.

Los consejeros de Hacienda, Juan Bravo (i), el de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo (c), y el de Economía, Rogelio Velasco. EFE/Julio Muñoz FOTO: Julio Muñoz EFE

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, y los consejeros de Transformación Económica, Rogelio Velasco, y de Hacienda, Juan Bravo, presentaron el proyecto de las cuentas, cuyos principales números ya habían sido anunciados por el presidente andaluz, Juanma Moreno. San Telmo insiste en que la mano está tendida para seguir negociando, al tiempo que construye el relato de la importancia de las cuentas. Hasta en el atril de los consejeros rezaba el mensaje de “Presupuesto de la recuperación 2022″. Se trata de las cuentas más altas de la comunidad, con un crecimiento del 9%, esto es, más de 3.628 millones respecto a las actuales, que serán prorrogadas, según confirmaron Bendodo y Bravo, en caso de que no se aprueba el proyecto.

Bendodo arrancó explicando que con “las cuartas cuentas de la legislatura” se trata de “dar estabilidad a Andalucía” y “cumplir el compromiso de cuatro años y cuatro presupuestos”. “Si los otros tres eran importantes, este cuarto cobra vital importancia porque son los de la recuperación de Andalucía en 2022″, señaló. “Andalucía se juega el presente y el futuro de la recuperación postcovid”, insistió Bendodo. El portavoz andaluz apuntó que “hay momentos excepcionales en los que los partidos deben dar la talla” y “anteponer los intereses de todos por encima de los electorales y de partido”. Bendodo citó como ejemplo la negociación del Estatuto en 2017. “Catorce años después se vive otro momento histórico. La principal herramienta son los presupuestos para la recuperación”, dijo. “La no aprobación sería uno de los mayores errores históricos. Se han diseñado unas cuentas públicas que dejan sin argumento para decir no”, explicó, definiendo el proyecto como “transversal” y que supone un blindaje de la sanidad y la educación. La Junta mantiene abierta la negociación hasta el debate en el Pleno el próximo 24 de noviembre.

Según informó la Junta, “el Presupuesto de 2022 refuerza los servicios públicos esenciales y aspira a transformar la economía con los fondos europeos”. Las cuentas ascienden a 43.816,3 millones, un 9% más que en 2021, e incorporan 5.900 de recursos procedentes de Europa. Sanidad, educación, dependencia y políticas sociales concentran el 65% del gasto no financiero, con una inversión que crece un 42%.

El Gobierno andaluz hizo un “llamamiento para aprobar por unanimidad las cuentas de todos los andaluces”. “No es momento de trincheras. El Gobierno del cambio tiene la mano abierta hasta final”, dijo Bendodo, que insistió en que “se ofreció al PSOE la posibilidad de retrasar una semana para su estudio (las cuentas) por petición de ellos y ha sido rechazado”.

Rogelio Velasco, por su parte, indicó que son los mejores presupuestos posibles. “Hemos sido capaces de detener el deterioro para pasar a fase de crecimiento. Estos presupuestos van a jugar un papel importante para a finales del año próximo recuperar el PIB perdido con la pandemia”, señaló, defendiendo las previsiones de crecimiento por encima de España e incluso de la UE, no sin alertar de los problemas que el desabastecimiento de materias primas y el coste de la energía pueden provocar. “La recuperación es fuerte y estamos en la senda de la convergencia, para seguir es fundamental que los grupos apoyen el Presupuesto”, defendió Velasco.

Juan Bravo habló de “los presupuestos más europeos que hemos tenido en la comunidad”, con “el fortalecimiento de los servicios públicos, que es lo que nos han pedido todos los grupos”. Bravo defendió que se trata de “unas cuentas responsables”. “Todo el músculo que gana se vuelca en los esencial, fuera ideología. Cualquier haría este presupuesto o parecido”, dijo. Se trata, pues, de una presupuesto “más verde y más digital y con la potencia que brinda Europa”. El consejero mencionó, además, que han renunciado a incluir otra bajada de impuestos para facilitar el acuerdo con otros grupos. “Cualquier partido podría haber presentado un presupuesto muy parecido”, insistió.

Bravo defendió que se recogen las peticiones de Vox, como “transparencia y rigor presupuestario; plan de salud mental; extensión de la atención temprana; plan de acceso a la vivienda, plan para barrios más pobres; especial atención al campo andaluz o un plan industrial”. Bravo cifró en más de un 90% los puntos cumplidos con Vox sobre más de 100 asuntos.

Bendodo insistió en que “la vocación del gobierno son cuatro años y cuatro presupuestos” y criticó los “bandazos del PSOE”, aunque “queda margen de negociación”. A Vox le dijo que “ha demostrado en tres presupuestos hasta ahora que es una de las tres patas del cambio y eso los andaluces lo han reconocido, no debería abandonar esa estrategia de utilidad”. Al PSOE le señaló que “tiene que demostrar que es autónomo, no una sucursal de Pedro Sánchez, que es valiente, que no está teledirigido, capaz de anteponer intereses de andaluces. Tiene que estar a la altura y mostrarse como partido moderado con capacidad de llegar a acuerdos como el primer mensaje que lanzó su nuevo líder”, dijo.

Desglose

Las cuentas, según concretó la Junta, “centran todo su esfuerzo en reforzar los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y políticas sociales, y contemplan una cuantía muy relevante, de 5.900 millones, de recursos procedentes de Europa destinados a transformar la economía e impulsar el empleo en la comunidad”.

El gasto no financiero del Presupuesto (aquel que se destina a las distintas políticas una vez descontada la amortización de la deuda pública) asciende a 38.922,4 millones, un 9,1% más.

Sanidad, educación y políticas sociales, “los tres ejes fundamentales de estas cuentas”, representan el 60,6% del gasto no financiero (23.585,8 millones). Si se incluye el modelo de financiación de las universidades, el peso se eleva hasta el 65% del presupuesto.

El gasto de personal (Capítulo I) aumenta un 7,2%, en 946,8 millones, que se destinan fundamentalmente al ámbito sanitario (597,5 millones, un 10,6% más que en 2021) y al educativo (204 millones, el 3,9% más), de manera que estas dos políticas concentran el 84,6% del incremento, lo que se traduce en la incorporación en plantilla de 1.111 profesionales sanitarios y en la contratación de efectivos de refuerzo por el Covid, para lo que se destina una partida de 246 millones.

Por su parte, en educación la plantilla aumenta en 1.088 docentes en el curso 2021/2022, a los que se suman 3.512 refuerzos Covid y una partida de 75,4 millones para contratos en diversos programas educativos. También se incluyen 211 puestos por la apertura de nuevos juzgados y el incremento del 11% de la partida para sustituciones en el área de Justicia.

Respecto al Capítulo II, relativo a gastos corrientes en bienes y servicios, presenta un incremento del 8,5%, esto es, 461,4 millones más, entre los que destacan los recursos destinados a la sanidad, que absorbe el 61% de ese crecimiento (281 millones) para atender los tratamientos farmacéuticos hospitalarios, el gasto en equipos de protección y doble circuito por el Covid, así como la apertura de nuevos centros y servicios.

La Junta señaló en su referencia informativa que “como ha ocurrido en los tres presupuestos anteriores, de 2019, 2020 y 2021, la sanidad focaliza el mayor incremento de las cuentas para 2022″. La Consejería de Salud y Familias suma 1.128 millones más que en 2021, un aumento del 9,6%, hasta alcanzar los 12.900,5 millones, lo que supone el 7,4% del PIB andaluz. En la legislatura actual, sanidad ha incrementado sus recursos en 3.057 millones, lo que representa un aumento del 31%. Entre otras cosas, esta dotación ha permitido incorporar a un total de 7.087 profesionales sanitarios en plantilla y superar la cifra de 120.000 efectivos en el conjunto del sector. Además, se marca el objetivo de estabilizar a 10.000 profesionales.

Por su parte, la Consejería de Educación y Deporte dispone de 618,9 millones más que en el ejercicio anterior, una mejora del 8,4%, que sitúa su presupuesto en los 8.016,2 millones. En el curso escolar 2021/2022 se incorporan en plantilla un total de 1.088 docentes, de manera que el refuerzo de profesionales se sitúa en 4.790 en la legislatura, en la que se ha incrementado en 1.640,6 millones el gasto en el ámbito educativo, lo que supone un crecimiento del 25,8%.

De su lado, el modelo de financiación de universidades ha aumentado un 12,4% desde 2018 (190 millones más), hasta los 1.720,5 millones, tras subir en 50 millones en el presupuesto para 2022. Así, el gasto en educación incluyendo la universitaria se sitúa en el 5,5% del PIB. La partida para Dependencia mejora en 221,4 millones, lo que supone un incremento del 15,6%, hasta los 1.635,2 millones. Desde 2018, se han destinado 448,4 millones más a esta política, un aumento del 37,8% en la legislatura, lo que ha permitido que en la actualidad haya 245.000 personas beneficiarias (32.800 más que en 2018) y 338.500 prestaciones (59.000 más que en 2018). Junto a la apuesta por reforzar los servicios públicos esenciales, el segundo gran pilar de estos presupuestos es la apuesta por las inversiones para impulsar la reactivación de la economía y la generación de empleo.

Así, el volumen de inversiones alcanza los 5.666,4 millones de euros, tras crecer en 1.677,1 millones, lo que representa un aumento del 42%. Destaca especialmente en las cuentas el esfuerzo que realiza la Junta de Andalucía en inversiones directas, que suben un 77,7% (en 1.408,3 millones), hasta los 3.219,8 millones. Por su parte, las transferencias de capital se sitúan en los 2.446,6 millones, lo que supone un alza del 12,3% (268,85 millones más). Así, el presupuesto de gasto de las diversas consejerías queda como sigue: Salud y Familias: 12.900,5 millones (+9,6%); Educación y Deporte: 8.016,25 millones (+8,4%); Igualdad, Política Social y Conciliación: 2.669,07 millones (+19,2%); Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible: 2.467,92 millones (+25,9%); Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades: 2.053,54 millones (-2,2%); Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio: 1.510,38 millones (+29,4%); Empleo, Formación y Trabajo Autónomo: 1.289,98 millones (+3,4%); Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local: 1.046,66 millones (+26,4%); Presidencia, Administración Pública e Interior: 710,04 millones (+27,3%); Hacienda y Financiación Europea: 669,45 millones (+80%); Cultura y Patrimonio Histórico: 263,29 millones (+18,9%); “significativo”, en esta línea, señala la Junta, es el incremento de inversiones para infraestructuras sanitarias en 263 millones, lo que supone multiplicar por 2,5 veces el importe de 2021, hasta alcanzar los 436 millones.

En el ámbito educativo, las cuentas multiplican por 3,4 la inversión en infraestructuras educativas y tecnológicas, hasta situarse en 579,5 millones. En las políticas de impulso económico, crecen un 45% las destinadas a vivienda, urbanismo y ordenación del territorio (hasta 555 millones), la partida a dinamización económica e industrial avanza un 42,5%, por encima de los 840 millones, aumenta un 20,5% la política de investigación, desarrollo e innovación (suma 581,7 millones), mientras que las infraestructuras hidráulicas y de transporte mejoran un 19,5% y rozan los 1.300 millones.

Fondos europeos

La novedad principal que incorpora este Presupuesto para 2022 es la importante inyección de recursos procedentes de la Unión Europea, continuó la Junta, a través de los diversos mecanismos puestos en marcha para combatir los efectos adversos sobre la economía que ha provocado la pandemia. Así, las cuentas recogen 5.900 millones de euros de fondos europeos (de los que Andalucía aporta 461 millones de cofinanciación) distribuidos entre el marco comunitario 2014-20 (2.512,7 millones); el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), con 1.811,1 millones; recursos procedentes del REACT-EU por importe de 1.263,8 millones, y del nuevo marco comunitario 2021-27, por 312,2 millones. Unos recursos, que tienen unos objetivos muy concretos y definidos por Europa, y cuyo mayor reto será la ejecución, de manera que Andalucía cuente con unos presupuestos que permitan el máximo aprovechamiento de estos fondos europeos.