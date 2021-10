La Junta responde a la «carta a los Reyes» del PSOE-A para los Presupuestos andaluces

La jornada posterior a la doble sesión del Debate del Estado de la Comunidad confirmó el actual tablero político andaluz. El Gobierno andaluz, que trata de salvar los Presupuestos ante la negativa de Vox y evitar las elecciones, contestó al documento del PSOE-A en torno a las peticiones de cara a las cuentas. El PSOE-A, por su parte, siguió centrado en su proceso orgánico.

El Gobierno andaluz entregó al PSOE-A el documento de respuesta a las propuestas que le dio al presidente de la Junta, Juanma Moreno, el líder de los socialistas, Juan Espadas, según informaron a Efe fuentes del Ejecutivo autonómico. El día previo el vicepresidente Marín calificó las peticiones como «una carta a los reyes magos». El siguiente paso establecido es que los socialistas estudien la propuesta del Gobierno andaluz y, a partir de ahí, fijar la posición de cara a la negociación. El margen para el acuerdo, tras romperse los puentes en la primer jornada del Debate del Estado de la Comunidad y reconstruirse en la segunda sesión con la aceptación de PP y Cs de la mitad de las propuestas de resolución del PSOE-A, tiene una primera meta volante el 18 de noviembre. Hasta esta fecha hay margen para los grupos para presentar una enmienda a la totalidad. No obstante, el límite marcado para la negociación será el día 24, con el debate de los Presupuestos en el Parlamento. Previsiblemente, y en caso de que finalmente se pueda producir un acuerdo prácticamente inédito –hay alguna excepción a la inversa, como el Gobierno vasco de Patxi López en el contexto del fin del terrorismo–, el PSOE-A podría forzar hasta el mismo debate de los Presupuestos presentando la semana previa su enmienda a la totalidad. De lo contrario, si finalmente no hubiera acuerdo el Grupo Socialista se vería sin posibilidad de veto propio de las cuentas y tendría que apoyar las enmiendas de otros grupos. En este caso, de Unidas Podemos, que se da por segura, o de Vox, que también es muy probable en vista de la posición adoptada de tratar de forzar el adelanto electoral y ante las críticas a la Junta por no haber cumplido todos los acuerdos firmados, a pesar de que muchos de ellos ni siquiera competen al Gobierno de Juanma Moreno.

«No hay nada entre estas propuestas que no esté en el Presupuesto», señaló Juanma Moreno en la segunda jornada del debate de la región. PP y Cs aceptaron 54 de las 105 iniciativas de la oposición, como «gesto» para retomar la negociación de las cuentas. La supuesta «línea roja» de los 8.000 sanitarios –renovar los 20.000 empleados en lugar de los 12.000 a los que se compromete la Junta– del PSOE andaluz fracasó debido a la ausencia de los diputados no adscritos de Teresa Rodríguez, quien entregó a Juanma Moreno un documento con sus reivindicaciones, al no tener voz en el Pleno, y se marchó fuera con los suyos como gesto de protesta. La propuesta no era vinculante pero, con los sindicatos y el sector en la calle –los enfermeros realizaron una donación simbólica de sangre para denunciar la precariedad en el SAS–, podía suponer un escollo más para el final de la legislatura. El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, defendió que si el PSOE quiere «romper» la negociación presupuestaria con el Gobierno andaluz tendrá que explicar «esta yenka política en la que han entrado de pasito adelante, pasito para atrás, pasito a un lado».