Ricardo Sierra: “El derbi sevillano es el más pasional de España”

Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universidad Complutense de Madrid, Ricardo Sierra entró en CANAL+ 1995 para ejercer como reportero ENG para ‘El Día Después’. Dentro de CANAL+ ocupó diferentes responsabilidades, dirigiendo y presentando ‘El Día Antes’ (2005-2001). Presentó el programa de entrevistas ‘Espacio Reservado’ (2012-2016). Desde 2016 es Delegado de contenidos eSports en Movistar+. Actualmente compagina todas estas funciones con la edición mediodía de Noticias #Vamos, que copresenta junto a Sara Giménez. Ha colaborado y colabora en diferentes medios como Diario AS o Radio Marca. Su desempeño más conocido ha sido y sigue siendo el de micrófono inalámbrico de entrevistas a pie de campo en las retransmisiones deportivas de CANAL+ y ahora Movistar+ (desde 2004).

Ricardo Sierra FOTO: Albert Mollon

Empecemos, ¿tienen una preparación especial este tipo de partidos?

No todos los partidos son iguales. Todos los preparas de manera profesional, estar al día de todo lo que pasa… pero hay una serie de partidos en los que el foco va a estar puesto y tienes una responsabilidad adicional. Hay mucha gente pendiente, con muchos sentimientos en juego… Hay una más responsabilidad con respecto al resto.

¿Es un derbi diferente a los demás partidos de rivalidad?

Me gustan mucho los derbis, el vasco, el madrileño… pero el sevillano es un puntito más caliente que el resto. En todos hay mucha pasión, pero en este caso el pique va mucho más allá. Cuando uno pierde un derbi, lo pasa mal; cuando pierde un derbi sevillano es una catástrofe.

¿Es para ti el mejor derbi de España?

No sé si es el mejor. El vasco me gusta mucho por el ambiente y hermandad que se genera entre las aficiones. No sé si es el mejor, pero sí el más pasional. En todos hay mucho sentimiento, pero es más pasional porque los sevillanos lo son más que el resto.

¿Cuántos derbis acumula?

No los he contado, he hecho derbis en Segunda a las doce de la mañana. No los suelo contar. Los he hecho en Segunda, en Primera, en el Benito Villamarín, en el Sánchez Pizjuán… Me acuerdo del último, el primero tras el final del confinamiento. También me acuerdo de uno que ganó el Betis al final en el campo del Sevilla tras un gol de falta de Beñat. Tengo mala memoria, pero he hecho muchos. Por eso sé son partidos con mucha pasión de por medio.

Entiendo que para Movistar también es un partido especial, ¿no?

Lo son. Cubrimos muchos derbis y para nosotros son especiales en muchos motivos. Sabemos de su relevancia. Los dos equipos están arriba, pese a sus derrotas europeas de esta semana, el Betis está dando guerra… Siempre es un partido relevante, este año más por la clasificación de ambos equipos. Por todo eso tenemos una responsabilidad especial.

¿Se puede disfrutar de este tipo de partidos mientras se trabaja?

Disfruto. El partido se vive antes y después. Me gusta el fútbol y disfruto por lo mucho que hay en juego.

¿Algún recuerdo especial de este derbi?

Tendría que hacer memoria. Tengo mala memoria, a corto y a largo plazo. A bote pronto, no sabría decirte. Tendría que mirarlo…

¿Influye en el trabajo la hora, que haya público…?

Me gustan más este tipo de horarios. Vives el derbi bastantes horas antes. Toda la ciudad piensa en el partido. Es un derbi de un día entero. Eso es positivo porque lo vives más.

¿Son los jugadores más o menos asequibles en este tipo de encuentros?

El que gane será más asequible, también depende de cómo se dé el partido. Al que pierda le costará atender un poco más a los medios, incluso hablar con la familia.

¿Entiende el futbolista vuestro trabajo?

Sí. Preguntando con respecto es entendible, pero cuando se pierde y te preguntan a veces cuesta. En caliente todo es más complicado. En el 99.99% de los casos todos los entienden. Con respeto y educación se puede preguntar de todo, sobre fallos decisivos por ejemplo. Otra cosa es que para el futbolista sea más complicado responder.

Por último, que el domingo la gente disfrute, que Movistar haga un buen trabajo… y que se hable a nivel mundial del fútbol sevillano…

Sé que la rivalidad es máxima. Que hay mucha pasión, sentimiento… Que se vea un buen partido y un espectáculo de aficiones, cada una con su manera de animar, de entender el fútbol. Que sea una fiesta para todos. Que la rivalidad no pase de ahí.