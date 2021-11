La soprano Camilla Tilling interpretará junto a la ROSS el cuarto concierto del ciclo Gran Sinfónico

La ROSS vuelve esta semana al Teatro de la Maestranza con el cuarto concierto del ciclo Gran Sinfónico que contará con la soprano Camilla Tilling y la dirección del Maestro Marc Soustrot. Se trata de una oportunidad única de disfrutar de la voz de talla mundial de esta soprano acompañada por la Orquesta sevillana.

El director titular y artístico de la ROSS el Maestro Soustrot FOTO: ROSS

El programa estará compuesto por obertura de “Coriolano, Opus 62″ de Ludwig Van Beethoven, “Tres lieder orquestales, Opus 27 TrV 170″, “Apacíguate alma mía no 1″, “Invitación secreta no 3″ y “Mañana no 4″ de Richard Strauss y “Sinfonía no 4, en Sol mayor” de Gustav Mahler.

El concierto tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro de la Maestranza el jueves 11 y viernes 12 de noviembre, y una hora antes, con el abono o entrada del mismo, los espectadores podrán acudir si lo desean a las charlas pre concierto, que tienen lugar en la sala de prensa del Teatro. Allí, el Director gerente de la ROSS, Pedro Vázquez realizará una introducción sobre las obras que se van a interpretar posteriormente.

Las entradas están disponibles en los siguientes enlaces:

SOBRE MARC SOUSTROT

Fue director titular y director artístico de la Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire (1976 a 1994), la Beethoven Orchestre Bonn (1995 a 2003), la Het Brabants Orkest Eindhoven (1996 a 2006) y la Malmö Symfoniorkester (2011 a 2019). En la actualidad, es director titular de la Orquesta Sinfónica de Aarhus, Capital Europea de la Cultura 2017, desde 2015/16.

Como director invitado, Marc Soustrot ha dirigido la Staatskapelle Dresden, la Filarmónica de Munich, la Sinfónica de Bamberg, la Orquesta Sinfónica MDR, la English Chamber Orchestra, la Danish Radio Symphony Orchestra, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Residentie Orkest Den Haag y la Filarmónica. Orquestas de Estocolmo, Copenhague, Oslo, Helsinki, Luxemburgo, Barcelona, Varsovia y Tokio. Marc Soustrot ha forjado un gran repertorio de ópera a lo largo de sus años de experiencia operística, que incluyen Don Giovanni, Carmen, Werther, Pelléas et Mélisande, óperas de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y Jacques Offenbach, pero también El Anillo de los Nibelungos de Wagner o Wozzeck de Alban Berg.

Por su interpretación de Les Dialogues des Carmélites de Poulenc, fue aclamado por el público en 2012 tanto en la Ópera Real de Estocolmo como en la Ópera Estatal de Stuttgart; Volvió a realizar este trabajo con gran éxito en Estocolmo en febrero de 2019. En Stuttgart ha sido invitado con Götterdämmerung, Siegfried, Der Rosenkavalier, Carmen y el Fausto de Gounod en las últimas temporadas. En 2015 debutó con éxito en la Semperoper de Dresde con la nueva producción de Pelléas et Mélisande de Debussy (dirigida por Álex Ollé / La Fura dels Baus); Continuó su trabajo con Álex Ollé en 2017 con Jeanne dArc au bûcher de Honegger en la Ópera de Frankfurt. En 2018 dirigió Damnation de Faust de Berlioz en una gira sensacional con Sophie Koch, Paul Groves, Bryn Terfel, Malmö Symfoniorkester y MDR- Rundfunkchor en Dresde, Amberes, Amsterdam y Hamburgo.

SOBRE CAMILLA TILLING

Nació en Suecia y estudia música y canto en la Universidad de Gotemburgo, para terminar graduándose en el Royal College of Music de Londres en 1998. Debutó en Gotemburgo en 1997 con el rol de Olympia en Los cuentos de Hoffmann. Desde entonces, su carrera artística le ha llevado a trabajar en las óperas más importantes como el Covent Garden de Londres, el Metropolitan de Nueva York, la Scala de Milán, el Teatro Real de Madrid o el Teatro de la Moneda de Bruselas, así como los festivales de Glyndebourne o Aix-en-Provence. Su repertorio abarca obras de Mozart (Ilia y Pamina, en Idomeneo y La Flauta Mágica respectivamente), Rossini (Corinna en El viaje a Reims), Haendel (Dorinda en Orlando), Strauss (Sophie en El caballero de la rosa), Debussy (Melisande en Peleas y Melisande o Messiean (el ángel en San Francisco de Asís).