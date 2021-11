Los trabajadores del metal en Cádiz mantienen la huelga tras fracasar las negociaciones

UGT y CC OO han anunciado que mantendrán la convocatoria de la huelga indefinida en metal de Cádiz, prevista desde el próximo 16 de noviembre, después del fracaso de las negociaciones en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) con la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (FEMCA).

En declaraciones a EFE, el secretario general de FICA-UGT Cádiz, Antonio Montoro, ha lamentado la falta de acuerdo con la patronal y ha pedido a las administraciones y las grandes empresas que presionen para no llegar a una huelga indefinida “que nadie quiere”.

En un comunicado, la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (FEMCA) ha calificado de “inasumibles” las propuestas sindicales planteadas en la reunión en el CARL

Dichas propuestas sindicales están basadas en una actualización de los salarios para los 20.000 profesionales del sector en la provincia de Cádiz, con carácter retroactivo, que se abonaría durante 2022, además de un compromiso de negociación del convenio colectivo para 2022, según ha detallado Montoro a EFE.

“FEMCA no puede asumir la responsabilidad con los trabajadores del país y quiere seguir sangrando este convenio colectivo, por lo que nos vemos abocados a una huelga indefinida que no queremos”, ha advertido el responsable sindical.

Según ha explicado Montoro, la propuesta de la patronal pasaba por una subida general del 0,5 %, aplicable desde septiembre de 2021, un aumento del 1,2 % en 2022 y del 1,5 % en 2023, además de tres años en los que no se revisaría el convenio colectivo del sector del metal en la provincia, medidas que para los sindicatos suponen la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

“Esa subida no da ni para tomar un café un día”, se ha quejado el secretario general de FICA-UGT Cádiz, quien ha reiterado que “los trabajadores del metal lo que quieren es trabajar y cobrar un salario que les dignifique, no pedimos nada más, y eso es lo que no puede asumir FEMCA”.

Por su parte, la patronal ha defendido que la carga de trabajo en 2020 y en el ejercicio actual es “insuficiente”, debido a la caída del mercado y la recesión económica, por lo que la postura sindical es “inasumible” y mantiene su ofrecimiento a dialogar, “teniendo en cuenta la situación actual de falta de carga de trabajo y siempre bajo condiciones abordables, que puedan ser asumidas por las empresas en la actual situación de mercado”.

Montoro ha denunciado además que la patronal permita que empresas del metal de fuera de la provincia trabajen en Cádiz aplicando el convenio colectivo de su región y no el de aquí, como marca la ley, poniendo de ejemplo a una empresa de Albacete encargada de la central termosolar de San José del Valle. “Es una situación ilegal y debe denunciarse”, ha resaltado el líder sindical, quien ha acusado a FEMCA de permitir estas situaciones en la provincia de Cádiz.

Esta misma semana, los trabajadores del metal han protagonizado varias movilizaciones y paros en Cádiz como medida de presión ante la huelga indefinida del próximo 16 de noviembre, que sigue en pie si no se produce ningún cambio durante el fin de semana.