El Gobierno andaluz insiste: “Las aprobación o no de las cuentas no condiciona un adelanto electoral”

La filtración de un audio, grabado el pasado mes de julio, en el que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aseguraba que era “estúpido” aprobar un Presupuesto en año electoral ha dinamitado la negociación de las cuentas de 2022. Sin embargo, a pesar de que el PSOE-A y Vox han mostrado su voluntad de presentar una enmienda a la totalidad, el Gobierno andaluz sigue con la mano tendida y ha querido restar importancia a la grabación, enmarcándola en un contexto distinto al actual.

Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Elías Bendodo, se ha mostrado tajante señalando que “la aprobación o no de las cuentas no condiciona un adelanto electoral”. “Es un aviso a navegantes”, ha remarcado Bendodo, además de subrayar que “la vocación del Gobierno del cambio sigue siendo la de agotar la legislatura”. “Estamos volcados en la negociación del Presupuesto”, ha insistido, además de recordar que las cuentas contemplan casi 1.200 millones más en sanidad, 600 en educación y 500 en servicios sociales.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha detallado cronológicamente los avances en la negociación con PSOE-A y Vox y ha defendido, en relación al audio del vicepresidente, que “pensar que no tenemos voluntad de aprobar el Presupuesto no responde a la realidad”. “No hemos planteado ultimátums, hemos sido los que hemos convocado a los grupos, en anteriores presupuestos incluimos enmiendas de todos los grupos, nadie ha criticado lo que aparece en los Presupuestos de 2022 y la única línea roja que planteamos es no sacar nada de sanidad, educación ni servicios sociales. ¿Alquien piensa que no tenemos voluntad de aprobar las cuentas?”, se ha preguntado Bravo.

Junto a ello, ha enmarcado las declaraciones de Marín en el momento en el que el Gobierno anunció que iba a recortar a Andalucía 2.317 millones. “Entonces, alguien podía tener la incertidumbre de prorrogar o aprobar los Presupuestos”.