“Esta tierra puede, quiere y lo vamos a hacer: liderar España”, defiende Moreno

El presidente del PP, Pablo Casado, llegó al Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada para la clausura del XVI Congreso del PP andaluz a las 12:09. El presidente andaluz, Juanma Moreno, lo recibió a la entrada. Previamente, el comité ejecutivo autonómico electo señaló que Elías Bendodo presidirá el comité electoral. Entre aplausos y abrazos, Casado y Moreno accedieron al escenario al ritmo de “Cambia el paso” de Jennifer López, sintonía oficiosa del evento. En la mesa de presidentes del PP en comunidades autónomas, Carlos Iturgaiz, pidió que “Andalucía sea la pista de aterrizaje de Pablo Casado con Juanma Moreno como lehendakari de Andalucía”.

De lleno en la clausura, Marifrán Carazo destacó el compromiso por “empujar el cambio”. “Te necesitamos, Pablo”, señaló la consejera de Fomento andaluza, Marifrán Carazo, presidenta del Congreso. El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, arrancó agradeciendo su reelección. “Nuestra máxima aspiración es mejorar Andalucía”, señaló Moreno. “El PP de Andalucía no está solo. Somos ocho millones y medio de andaluces”, aseguró Moreno. El presidente andaluz pidió “puntos de encuentros” para mejorar Andalucía. Moreno agradeció a Casado que “esté siempre cerca de Andalucía” y lo definió como “un presidente serio, honesto y capaz”. Moreno señaló que Casado está construyendo la senda “del entendimiento y buen gobierno”.

“Cuenta con nosotros, Pablo”, indicó Moreno. “Esto es una familia, un proyecto común, unido”, dijo el presidente andaluz. El reelegido presidente del PP-A añadió que “estamos demostrando que Andalucía funciona”.

Moreno tuvo un recuerdo para su padre: “Mi padre, aunque ya no está, me señala el camino”, rompiendo a llorar tras saludar a su familia. “Cuando vea a mis tres hijos, veo el futuro de Andalucía. ?Cómo no nos vamos a dejar la piel por el futuro de Andalucía?, manifestó.

De vuelta al partido, Moreno señaló que el PP está “forjado en la dificultad”. Moreno recordó que “ayer se cumplieron diez años de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

“Los andaluces nos dieron hace menos de tres años una oportunidad”, dijo Moreno. “Estamos demostrando que se podía gobernar mejor”, añadió. “Antes había muchas banderas y muy poquitos méritos. Dejaron la sanidad al borde del precipicio”, citó, para mencionar “las banderas del andalucismo y el ecologismo”, cuando dejaron “una financiación” injusta o “ha tenido que llegar el Gobierno del cambio para iniciar la revolución verde”. “Le hemos quitado la careta a los que llenaron nuestra tierra de falsas caretas”, señaló. “El cambio funciona porque estamos haciendo las reformas que prometimos”, dijo. “Esta tierra puede, quiere y lo vamos a hacer: liderar España”, defendió. “Yo creo en una Andalucía sin límites”, manifestó.

Moreno señaló que Andalucía hará la mayor simplificación administrativa de España. “Inyectamos confianza”, indicó. El presidente de la Junta pidió también “una alianza con el campo andaluz”. “Este es el partido del campo, que no os cuenten cuentos”, manifestó.

“Andalucía es distinta a hace tres años. Para empezar, la corrupción se conjuga en pasado”, explicó. “Los datos económicos también son mejores”.

Moreno señaló que su tiempo “es finito” pero “no podemos volver a la casilla de salida”. “Tengo hambre de cambio, de reforma y de mejorar mi tierra”, aseguró. “Quiero mejoras en España y en Andalucía. Por eso necesitamos un nuevo Gobierno en España, Pablo”, manifestó Moreno. “Siempre que reparte un dinero el Gobierno de Pedro Sánchez, Andalucía sale perdiendo porque hay una mayoría que no piensa como el señor Sánchez”, se quejó. “Aquí vamos a batallar hasta el último céntimo de euro que nos corresponde”, dijo. “No quiero que Andalucía sea más que nadie pero tampoco menos que nadie”, reclamó. “No quiero que otro español tenga más derechos por tener un pacto parlamentario con el señor Sánchez”, indicó.

“Todo este proyecto vamos a ponerlo a tu disposición”, señaló a Casado. “Aquí hay buen ambiente, buen rollo, todas estas energías las ponemos a tu disposición para que seas cuanto antes presidente de todos y cada uno de los españoles”, manifestó.