La Junta planea una Navidad sin restricciones solo para vacunados

La intención de la Junta de Andalucía es clara: forzar a toda la población a vacunarse. No «de iure» pero sí «de facto», extendiendo el uso del pasaporte Covid más allá del ámbito de la movilidad, como ya están haciendo otras comunidades autónomas, entre ellas Baleares o Cataluña, y países europeos como Austria o Francia.

Debido a la escalada de contagios, contenida pero incesante en Andalucía, la Consejería de Salud planteará al Comité de Expertos que asesora a la Junta en materia Covid implantar este certificado de vacunación en los accesos a espacios sensibles como son hospitales y residencias, pero también para poder asistir a eventos o discotecas. El viernes a las 11:00, este consejo de sabios se reúne y decidirá sobre su idoneidad en base a informes técnicos y epidemiológicos. Lo más probable es que avalen esta medida, teniendo en cuenta que la sexta ola ya se deja notar en la comunidad, con previsiones de que, aunque de forma suave, acabe impactando en la presión asistencial tras las Navidades. Aunque el consejero de Salud, Jesús Aguirre, aclaró que de ninguna forma estas fiestas serán como las pasadas porque «Andalucía sigue en riesgo cero» y la vacunación alcanza cotas del 90%, «alguna medida habrá que tomar». No será con restricciones de aforos ni de horarios en hostelería ni comercio, pero sí se vetará el ocio para los no vacunados.

Según van pasando los días, el consejero de Salud va a ampliando los ámbitos de aplicación del pasaporte Covid. Si el lunes lo planteaba para espacios sanitarios, además de eventos y actividades folclórico-deportivas, tras el Consejo de Gobierno sumó el ocio nocturno. Su implantación, en todo caso, «será progresiva» y se irá exigiendo «en función de la situación epidemiológica», puntualizó Aguirre tras aclarar que lo que más le preocupa son los espacios cerrados. No obstante, recalcó que será el Comité de Expertos el que tenga la última palabra y el que decida «qué línea y por dónde empezamos».

El Ejecutivo de Juanma Moreno no va a dar pasos atrás en su camino hacia la nueva normalidad. Para hacer frente a las sucesivas oleadas de Covid no se rescatarán escenarios restrictivos de las primeras oleadas. La vacunación será la única herramienta para luchar contra la pandemia, de ahí que apueste por fomentarla prohibiendo ciertas actividades a los que no dispongan del certificado de vacunación. Ya son varias las comunidades que han extendido los usos de este certificado, más allá de un mero facilitador de la movilidad. No obstante, la Justicia ha tumbado en varias ocasiones las decisiones de los gobiernos regionales como recientemente ha pasado en el País Vasco. Allí, el Tribunal Superior de Justicia ha denegado el uso del pasaporte Covid para el ocio nocturno. Anteriormente, en agosto, el alto tribunal andaluz (el TSJA) lo echó para atrás alegando que entonces no todo el conjunto de la población tenía acceso a la vacunación. En esta ocasión, Aguirre considera que el TSJA le dará la razón ya que la vacunación está garantizada para el total de los ciudadanos.

Debido a las diferentes posturas de la Justicia en este asunto, el consejero de Salud de Andalucía ha reclamado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que legisle al respecto. «Hemos pedido en el pleno del Consejo Interterritorial que regule el uso del pasaporte Covid para no estar al arbitrio de los tribunales y tener una pauta coordinada», reclamó Aguirre, que ha planteado a Darias que elabore una Ley de Pandemias con la que disponer de recursos jurídicos para abordar los diferentes acontecimientos que sobrevengan por la crisis sanitaria.

60% ya tiene la tercera dosis

Los esfuerzos de la consejería se centran en rescatar al medio millón de andaluces reticentes a ponerse la vacuna contra el coronavirus y, paralelamente, en reforzar la inmunidad de los colectivos más vulnerables, como personas mayores y trabajadores sanitarios. Este lunes, la Junta empezó el proceso de refuerzo en mayores de 65 y, de forma paralela, prosigue con los mayores de 70. El 60% ya ha recibido la tercera vacuna, pero Aguirre reclamó al otro 40% que no lo deje pasar. «Es muy importante que esta franja se vacune, en las neveras las vacunas no hacen efecto», insistió. Solo así se conseguirá que la actividad hospitalaria no se vea afectada pese a la escalada de contagios.

Aunque la incidencia acumulada esté en constante subida, ésta es sostenida. Aguirre habla de situación «preocupante, pero no alarmante». Ayer se notificaron 424 contagios de forma que la incidencia acumulada a 14 días ya se sitúa en los 73,26 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a ello, la presión asistencial no está aumentando. Los pacientes Covid ocupan el 1,45% del total de las camas hospitalarias y el 2,75% de las camas UCI, así que la presión hospitalaria es baja o muy baja, muy lejos todavía de la registrada en la anterior oleada.