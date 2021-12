Marín asegura que no sabe cuántos militantes tiene Cs en Andalucía de cara a las primarias

El coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha defendido este jueves que las primarias que se desarrollarán estos días en el partido para elegir a la persona candidata a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas se convocan con todas las “garantías” y de acuerdo con lo que marcan los estatutos internos y ha rechazado plantearlas como una “lucha interna” dentro de la formación. “Quien quiera hacer política sucia y rancia, que la haga, yo voy intentar explicar a la militancia por qué creo que debo seguir al frente de la candidatura a la Presidencia de la Junta”, según ha dicho Juan Marín, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press. Ha recalcado que a él lo que le importan son los andaluces y Cs y a otros a lo mejor lo que les importa es el “puesto”.

“La política rancia, sucia y barriobajera se la dejo a los que quieran hacerla”, ha sentenciado Marín, quien ha señalado que él respeta y desea mucha suerte a los otros dos compañeros del partido que han decidido dar el paso de optar a las primarias, el diputado autonómico por Córdoba Fran Carrillo y la militante de Sevilla Carmen Almagro. Ha querido dejar claro que estas primarias se convocan exclusivamente para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta, de acuerdo con los plazos que marcan los estatutos internos, de manera que ha rechazado que se trate de unas primarias “exprés”. Según ha explicado son 48 horas para presentar candidaturas, cinco días de reflexión y uno o dos para las votaciones, los plazos marcados en los estatutos, y ha asegurado que es la dirección nacional de Cs la que decide cuándo se abre este proceso.

Asimismo, ha señalado que los estatutos contemplan que estas elecciones primarias sean telemáticas, y “nunca han sido de otra forma”. Juan Marín, que ha indicado que opta a estas primarias confiando en que los militantes del partido sepan qué ha hecho y por qué quiere dar de nuevo este paso, ha insistido en que son exclusivamente para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta y en ningún momento para elegir algún cargo del partido o para cambiar nada a nivel interno.

Marín ha asegurado que no sabe cuántos afiliados tiene el partido en Andalucía: “Yo no estoy en esos temas, tengo que dirigir un gobierno, yo me dedico a trabajar”. Ha recalcado que los datos sobre el censo de militantes quien los tiene que conocer es el secretario de Organización de Cs, excusándose para añadir que no puede tener “información privilegiada” de cuántos ni quiénes son los militantes. Pese a que es el coordinador de su partido en la comunidad, asegura que no tiene “ningún poder orgánico” porque no es un “secretario general” como el de otros partidos.

Respecto al hecho de que los otros aspirantes hayan criticado el escaso tiempo con el que se convocan y se desarrollarán estas primarias -se anunciaron este martes y finalizarán el próximo-, Marín ha manifestado que supone que esos compañeros habrán hecho su “trabajo” durante los pasados meses y ha apuntado que, por ejemplo, Fran Carrillo es diputado autonómico coordinador del partido en Córdoba. “Para qué perder tanto tiempo”, ha dicho Juan Marín sobre los plazos para desarrollar las primarias. Asimismo, ha dicho que si no creyera que estas primarias se convocan con todas las garantías, no se presentaría y las impugnaría. En este sentido, ha confesado que quería que estas primarias se hubieran hecho el pasado verano, para que este capítulo ya quedara cerrado de cara al inicio del nuevo curso político en septiembre.

Preguntado por los rumores de una propuesta de listas conjuntas con el PP para las próximas elecciones, ha explicado que “lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más: Yo no voy a ir en ninguna lista electoral que no sea la de Ciudadanos Andalucía”. Ha indicado que si él hubiera querido ir en listas del PP-A o del PSOE-A, ya se “habría ido: “Es mucho más fácil”. Juan Marín ha insistido en que ni él ni la presidenta nacional de Cs, Inés Arrimadas, “en ningún momento” han hablado de listas conjuntas con el PP, sino de reeditar el actual pacto en el Gobierno andaluz. No obstante, ha recocido que Cs sí ha puesto sobre la mesa la posibilidad de explorar alguna “alianza” a la hora de afrontar las elecciones, pero en “ningún momento se ha hablado de listas conjuntas”.

Sobre la posible fecha de los comicios, ha considerado que lo “razonable” es que se culmine el próximo periodo de sesiones, de febrero a julio de 2022, y, a partir de ahí, ya se plantee la convocatoria de las elecciones para los próximos meses.