Juan Marín: «No se ha hablado con el PP ni a nivel interno de listas conjuntas»

Ciudadanos se encuentra en plena agitación. La rápida convocatoria de primarias, la posibilidad de concurrir a las elecciones junto al PP, la gestión en la Junta y las encuestas son asuntos que están revolviendo el proceso interno. Juan Marín aspira a revalidar la candidatura a la Presidencia de la Junta, esta vez desde dentro del Ejecutivo andaluz.

Algunos candidatos han criticado la premura con la que se ha convocado este proceso. ¿Está de acuerdo con el término primarias «exprés»?

No. Yo me he presentado a tres convocatorias y las tres han sido iguales. No ha habido ningún cambio y la presidenta dijo que las primarias se iban a convocar antes de final de año. A lo mejor alguno no se lee los estatutos y no sabe cómo se llevan a cabo las primarias para elegir a los candidatos a la Presidencia de las comunidades autónomas. Solo he escuchado a un candidato decir eso.

¿Cómo las afronta? ¿Siente el respaldo de la militancia?

Voy a intentar conseguir que me apoyen al igual que hice en las otras dos ocasiones. En la primera ocasión eran once candidatos y en la segunda, en 2018, catorce. Voy a competir para ser el candidato a la Presidencia de la Junta, no a dirigir el partido. Para eso hay otro proceso interno. Siento ese apoyo y así lo estoy viendo públicamente. Consejeros, diputados y afiliados de las agrupaciones de toda Andalucía se han volcado en estas 48 horas en mandarme mensajes y lo han hecho público en las redes.

Uno de los candidatos, Fran Carrillo, ha abonado la cantidad que debía y ha pedido conocer si usted está al tanto de las cuotas. ¿Cuánto paga un afiliado?

Diez euros de cuota mensualmente y los cargos electos aportan el 8% de su sueldo para la financiación del partido. Es lo que dicen los estatutos, no necesitamos financiación externa. Así lo cumplimos y yo lo hago religiosamente todos los meses. Es el comité de garantías el que aprueba o no la idoneidad de los candidatos y es el que certifica si se encuentran al día de sus obligaciones. No tengo que justificar nada. Ese candidato dijo que lo habían eximido del pago. Que lo explique. Yo no he tenido ese privilegio ni otros muchos cargos. Pagamos religiosamente y gracias a eso podemos hacer carpas, tener sedes, carteles y campañas en redes.

El hecho de que se presenten tantos candidatos. ¿Es un signo de pluralidad o de división interna?

En 2015 fueron once y en 2018 catorce y conseguimos 21 escaños y gobernar en Andalucía. ¿Hubo división interna? Este proceso no se convoca para liderar un partido ni para cambiar las reglas de funcionamiento de la formación. No me preocupa, que cada uno presente su proyecto y defienda su candidatura, pero hagámoslo en base a la organización a la que nos debemos.

¿Ha sabido rentabilizar Cs su posición como partido de gobierno?

Pienso que sí. Hoy Andalucía tiene los datos de crecimiento económico más importes de España, al igual que los datos de empleo y de creación de empresas. Estamos en el top cinco en competitividad fiscal y hemos aumentado la dotación presupuestaria en sanidad, educación y políticas sociales. Hemos tenido unas cuentas con superávit. Se ha abordado una transformación económica y social que sin Cs no se hubiera podido hacer.

Las encuestas no auguran un buen resultado para el partido. ¿Se las cree?

Son estados de opinión. La única encuesta que a mí me sirve es el día de las votaciones. Hay gobiernos que han caído justo en campaña electoral.

Arrimadas habló de la posibilidad de concurrir a las elecciones de forma conjunta con el PP. ¿Da tiempo a materializar esta opción?

Lo que hablamos fue que a Andalucía lo que le iba bien es cómo nos presentamos a las elecciones en 2018 y cómo estamos llevando a cabo el trabajo del gobierno de coalición de PP y Cs en Andalucía. Otra cuestión distinta es que ahora haya una pinza del PSOE con Vox que nadie entiende. El objetivo de estos dos partidos es que se convoquen elecciones anticipadas para derrotar al gobierno. Ante eso, Inés dijo, al igual que yo, que habría que explorar todas las posibilidades para mantener este gobierno del PP y Cs durante cuatro años más. No se ha hablado con el PP ni a nivel interno de listas conjuntas.

¿Da por cerrado el asunto del audio en el que tachaba de «estupidez» la aprobación del Presupuesto en año electoral?

Fue una conversación privada, de trabajo, en un momento concreto. No le doy la menor importancia.