María-Paz López, Sara Selva, Óscar Justo y Bernat Armangué ganan el I Premio Chaves Nogales

El jurado del I Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales, promovido por la Diputación y la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) para promover los valores profesionales del célebre periodista y escritor sevillano, así como para difundir su figura y su obra como referente para el periodismo contemporáneo, ha fallado por unanimidad en favor de los trabajos presentados por María-Paz López, del diario La Vanguardia, en prensa; Sara Selva y Óscar Justo, de la cadena SER, en radio; y Bernat Armangué, de la agencia Associated Press, en fotografía.

En el apartado de prensa, María-Paz López, corresponsal de La Vanguardia en Berlín, ha conseguido el premio por su reportaje “El trabajo forzado de los Rotspanier”, publicado en este diario.

El jurado ha considerado que se trata de un “excelente trabajo periodístico”, por su composición, estilo y fuentes consultadas, y que recuerda en su temática al Chaves Nogales más internacional.

La periodista descubre y relata cómo la Alemania nazi usó durante la II Guerra Mundial a republicanos españoles como mano de obra esclava para construir fortines. Hijos de estos Rotspanier (españoles rojos), víctimas olvidadas del nazismo, narran las penurias que ellos les contaron, y cómo fueron también empleados a la fuerza por el régimen francés de Vichy.

María-Paz López Rodríguez, nacida en Barcelona, licenciada en Ciencias de la Información por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) y máster en Periodismo, como becaria Fulbright, por la Columbia University de Nueva York; es corresponsal de La Vanguardia en Berlín desde 2014. Con anterioridad, entre 2003 y 2009, lo fue en Italia y el Vaticano. Ha sido también enviada especial para reportajes o cobertura de actualidad a países como Austria, Hungría, República Checa, Suecia, Suiza, Portugal, Grecia, Turquía, Israel y Jordania.

“INNOVACIÓN NARRATIVA”

En radio, el premio ha sido para los jóvenes periodistas Sara Selva y Óscar Justo por su reportaje “Cinco horas, dos hermanos y un riñón”, un podcast de 15 minutos emitido en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER y, posteriormente, difundido en su web. El jurado ha destacado que, “aún no versando sobre un tema desconocido, la perspectiva dada por sus autores, tanto en lo narrativo como en lo técnico, nos hace emocionar e interesar a partes iguales”, precisando que “esta innovación narrativa y técnica es también propia de Chaves Nogales en lo periodístico”. El reportaje, con sonido directo permanente, cuenta el antes, el durante y el después de la donación y la operación de trasplante de un riñón entre dos hermanos.

Sara Selva Ortiz, madrileña, ha trabajado tres años en la cadena SER editando informativos, realizando reportajes y cubriendo temas de actualidad. También ha sido editora del programa Punto de Fuga, especializado en Derechos Humanos. En la actualidad trabaja en el lanzamiento de una nueva plataforma de podcast en español.

Óscar Justo Blanco es consejero de comunicación del Ministerio de Política Territorial. Durante más de tres años ha sido redactor digital de la web y redes sociales en la cadena SER. Con anterioridad ha trabajado en el diario digital Zamora24horas y en ZonaMixta Magazine. Es máster en la UE y el Mediterráneo.

LA CRISIS MIGRATORIA

El Chaves Nogales de fotografía ha sido para Bernat Armangué, fotoperiodista de la agencia Associated Press, por su trabajo “Crisis europea de migración masiva”, una foto publicada en numerosos e importantes medios de comunicación de todo el mundo. El jurado entiende que es “una imagen de una época, fiel reflejo de una realidad y del tiempo en que vivimos”, a la vez que precisa que siempre que recordemos y hablemos de la inmigración “pensaremos en esta foto icónica”. Armangué muestra, en la orilla de una playa, el famoso abrazo espontáneo y sentido entre una voluntaria de Cruz Roja y un inmigrante, exhausto y agradecido, que acaba de llegar a la costa de Ceuta.

El barcelonés Bernat Armangué Renter lleva más de 20 años como fotoperiodista. Su trabajo en Associated Press le ha permitido ser testigo directo de numerosos y duros acontecimientos, como el éxodo rohingya entre las fronteras de Myanmar y Bangladesh, el conflicto israelí-palestino, la transición política en Egipto, la guerra de Libia, o la violencia postelectoral en Kenia. Ha cubierto también otros temas de actualidad y citas deportivas, como el funeral de Nelson Mandela, el terremoto de Nepal, varios juegos olímpicos y la Copa Mundial de Fútbol. Sus fotografías periodísticas han sido reconocidas con galardones de gran relevancia, como el Robert. F. Kennedy Journalism Award, el Overseas Press Club, el Picture of the Year y el World Press Photo.

El jurado, también por unanimidad, ha decidido conceder dos menciones especiales a otros dos trabajos al estimar la alta calidad de los mismos. Una de ellas, en la modalidad de radio, ha sido para Daniel Ramírez, por su reportaje “Soldados de nuestra guerra”, emitido en el programa Más de Uno, de Onda Cero.

LA GUERRA CIVIL

El reportaje, de 30 minutos de duración, es una conversación entre dos combatientes de la Guerra Civil, uno de cada bando. El jurado considera que es un trabajo que transmite y emociona y que tiene un gran valor periodístico.

La otra mención especial, en la categoría de fotografía, ha sido para Ana Palacios, por su trabajo “Carla y Laietana”, publicado en National Geographic. El jurado ha destacado el carácter íntimo de la imagen, su capacidad de transmitir y el desarrollo contextual que conforma por sí sola.

En la modalidad de televisión, el jurado, por mayoría, ha decidido declarar desierto el premio, “al considerar que ninguno de los trabajos presentados aunaba los criterios de excelencia e innovación que se han apreciado y valorado en las otras categorías”.

A esta primera edición del Premio Internacional de Periodismo ‘Manuel Chaves Nogales’ han concurrido un total de 82 trabajos periodísticos, más otros nueve que han sido desestimados por incumplimiento de las bases o falta de documentación.

El jurado ha estado compuesto por Carolina Morales, directora general del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, por delegación del presidente de la institución; Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Antony Jones, nieto de Manuel Chaves Nogales; las periodistas Eva Díaz Pérez, Charo Ramos, Inma Carretero, Lola Álvarez e Isabel Ruiz, esta como miembro del gabinete de comunicación de la Diputación; y el fotoperiodista Emilio Morenatti.