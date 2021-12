Marín se impone en las primarias de Cs con el 58% de los votos

Juan Marín se impuso, por tercera vez en la historia del partido, en las primarias de Cs en la comunidad andaluza y fue reelegido candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía con 823 votos; por los 454 de Fran Carrillo; los 74 de Elena Bago; 36 de Carmen Almagro; 13 de Jesús Ángel Martín; cuatro de Adolfo Cros y Antonio Pozo, respectivamente; y dos de Paula María López y Rosario Ortega, también cada una. En las anteriores primarias, Marín logró el 67% de los 1.852 votos emitidos frente a 13 aspirantes. Del total de 1.412 votos, Marín obtuvo el 58% de los apoyos.

Cs en Andalucía cuenta con 2.589 militantes, según un censo que, de entrada, el propio Marín dijo desconocer al estar en los asuntos de Gobierno como vicepresidente de la Junta. Marín es también coordinador del partido en la comunidad. Los militantes de Cs en Andalucía suponen menos de la mitad de los 6.500 que tenían en 2018, con la formación en plena ola del suflé. La salida de Rivera, el batacazo en las elecciones generales y el descalabro en Cataluña y la Comunidad de Madrid, entre otras causas unidas al fracaso en la moción de Murcia o la pérdida del Ayuntamiento de Granada, ha motivado la caída del partido, a pesar de que en Andalucía forma parte del Gobierno de coalición con el PP y se ha mostrado como dique de contención de Vox, principalmente en el área de Igualdad. Precisamente la consejera de este área, Rocío Ruiz –a la que Vox ha pedido la dimisión reiteradamente–, parecía la rival más fuerte de Marín, pero finalmente optó por no presentarse. Ruiz lo máximo que ha dicho en público es que le hubieran gustado unas primarias «más tranquilas». En principio, once militantes optaban a liderar la candidatura a la Junta, que finalmente se redujeron a nueve. El más polémico, Fran Carrillo, de inicio fue apartado hasta que se pusiera al día en el pago al partido de las donaciones como ex cargo (fue senador). Carrillo hizo un depósito notarial y pidió las mismas garantías al resto de candidatos pero finalmente tuvo que hace el ingreso de 4.000 euros para poder participar en el proceso. El propio diputado andaluz por Córdoba se planteaba impugnar las primarias de Cs por falta de información durante la votación telemática. También pidió un debate que no tuvo lugar.

El grueso de cargos del partido ha cerrado filas con Marín, expresa o tácitamente. De hecho, la convocatoria por parte de la dirección de la jerezana Inés Arrimadas también ha sido polémica, ya que se optó por unas primarias exprés anunciadas en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada. La consigna entre los mandos naranjas en Andalucía pasa por «salvar al soldado Marín». El consejero Javier Imbroda se pronunció incluso en contra de las primarias y pidió todo el apoyo del aparato hacia el vicepresidente. En el partido recordaron que las primarias son ineludibles por los estatutos. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, o la portavoz en la Cámara, Teresa Pardo, también cerraron filas con Marín.

Cs lucha contra la extinción, a pesar de formar parte del Gobierno andaluz con más solvencia en la gestión que rédito electoral. El anuncio de las primarias se precipitó tras el ofrecimiento fallido de Arrimadas de plantear una lista conjunta con el PP para las elecciones andaluzas. Los populares desde Génova entienden que ese tiempo pasó y en Andalucía señalan que lo estudiarán llegado el momento. Marín cuenta con un grupo crítico dentro del propio Parlamento, de donde salió el audio que sirvió de excusa final a la oposición para no apoyar las cuentas de 2022. Actualmente, Cs cuenta con 21 escaños, a cinco del PP-A. Las encuestas vaticinan un batacazo con el precedente en Andalucía del PA. El último sondeo de NC Report para LA RAZÓN le da entre 2 y 3 diputados.