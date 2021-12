Caos en el primer día del pasaporte Covid en bares: «La ‘’app’' se cayó a primera hora»

A cuatro días de Nochebuena, la epidemia de Covid está totalmente descontrolada. Sin llegar a la situación de otras comunidades como Navarra o el País Vasco, que tienen incidencias por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, en Andalucía la situación empieza a ser ya preocupante. Se han notificado 8.621 nuevos contagios tras el fin de semana, de forma que la incidencia acumulada roza ya los 400 puntos. Y, aunque la presión asistencial todavía no es de riesgo, la cantidad incesante de infecciones diarias ya está impactando en los hospitales. Este fin de semana se han producido 19 ingresos en planta por Covid, hasta sumar 595 y otros 3 en UCI hasta los 107.

Los enfermos Covid ocupan el 6% de las plazas de Cuidados Intensivos, cuando hace tan solo un mes el porcentaje era de 2,75%. Sin embargo, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, no se muestra preocupado. Argumentó que en esta sexta ola «aumenta mucho la cifra de positivos pero no de igual forma la presión asistencial» ya que la ocupación hospitalaria es todavía el «10% del tope máximo alcanzado en el mes de febrero» y tanto este parámetro como los ingresos en UCI están «a la mitad de la media del resto de comunidades autónomas». Además, aclaró que la mayor parte de los ingresos se deben a la variante Delta y no Ómicron, que aunque es más contagiosa parece ser más leve. Por eso, Aguirre pidió a Sanidad dejar de evaluar la situación en base a la incidencia acumulada y tener solo en cuenta la situación de los hospitales y dejó claro que desde la Junta solo se estudiarán medidas «coercitivas» si los pacientes Covid sobrepasan el millar. De hecho, en la Conferencia de Presidentes de mañana, el presidente andaluz, Juanma Moreno, tan solo solicitará un fondo Covid y una ley de Pandemias. Y ninguna medida más. A diferencia de otras comunidades, Andalucía no pretende implantar restricciones en Navidad. Tan solo ha obligado al uso de mascarillas en todos los grandes eventos, también los que sean al aire libre como las cabalgatas, en las provincias en alerta 1–todas menos Cádiz y Almería– y al uso del pasaporte Covid en hospitales, residencias, interiores de hostelería y ocio nocturno.

Ayer fue el primer día en el que funcionó el certificado de vacunación en bares y restaurantes de Andalucía. Una jornada marcada por el caos, ya que según se quejaron los hosteleros la aplicación para comprobar el certificado no funcionó correctamente. La Federación de Hosteleros de Andalucía criticó que la «app» «Salud Andalucía» se cayó desde «primera hora» y «no se puede acceder con normalidad». Desde la Junta, defendieron que no se había caído, tan solo que funcionaba «más lenta». Otra de las críticas de los hosteleros es que la norma que regula el uso del certificado Covid no es clara del todo. Según expone el BOJA, solo es obligatorio en interiores de los establecimientos, no en terrazas y aunque la Junta recomiende solicitarlo también en veladores «cada empresario tomará la decisión que crea conveniente», aclaró Javier Frutos, presidente de los hosteleros andaluces. Hasta la fecha, 2,7 millones de personas se han descargado la «app» «Salud Andalucía».

Más allá de las mascarillas en eventos y la obligación de vacunarse para entrar a bares y discotecas, Andalucía no irá más allá, a no ser que se lo imponga el pleno del Consejo Interterritorial. De momento, lo único que ha trasladado la Junta es una guía a las familias para unas Navidades seguras, en la que se recomienda seguir con las pautas básicas de prevención (higiene, distancia, ventilación...) y que las reuniones no superen las 15-20 personas.