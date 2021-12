Segunda Navidad covid: 7 veces más casos, la mitad de ingresos en UCI

La Covid es el nuevo Grinch de la Navidad. De nuevo, por segundo año consecutivo, ha conseguido empañar las fiestas, aunque es cierto que no con tanta virulencia. A diferencia de las anteriores Navidades, en éstas Andalucía no estará marcada por los cierres perimetrales, ni por el toque de queda. Tampoco hay límite en las reuniones familiares –aunque sí recomendaciones de que no superen las 15-20 personas–, ni tampoco en aforos ni horarios de hostelería y comercio. Pero es que en 2020 todavía nadie estaba vacunado y en lo que va de 2021, ya lo ha hecho más del 80% de la población andaluza.

Las vacunas han conseguido que, aunque ahora se hayan multiplicado por 7 los contagios que se notifican al día respecto a las Navidades pasadas (el jueves 23 de diciembre 2020 se notificaron 1.092 y este jueves 23 han sido 7.210) los ingresos en UCI sean menos de la mitad: 247 frente a los 132 actuales.

Respecto a los fallecidos, la diferencia aún es más notable. Con la tasa de letalidad que presentaba el Covid en la tercera ola, del 1,8% en Andalucía, con unas cifras de contagios de 7.000 diarios como se producen en esta sexta ola, de no haber vacunas se hubieran producido 126 fallecidos diarios.

Pero una nueva variante está amenazando la nueva normalidad conseguida tras muchos esfuerzos. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya ha avisado de que Ómicron es más contagiosa y a principios de mes, el Ministerio de Sanidad reconoció que cada vez hay «mayor evidencia» de que tiene cierto escape inmunitario a la acción de las vacunas.

En Andalucía, la Consejería de Salud informó de que el 37% de los infecciones ya corresponden a Ómicron con el consejero del ramo Jesús Aguirre adelantó que será la cepa predominante en la comunidad a principios de 2022. Pero como los contagios no suben en paralelo a la presión hospitalaria, Aguirre dedujo que o bien las vacunas protegen o que Ómicron, aunque más contagiosa, es menos virulenta.

Aunque esto sea cierto y la variante identificada en Sudáfrica sea leve, la cantidad incesante de contagios que se producen cada día desde finales de noviembre ha terminado por impactar en los hospitales. En un mes se ha pasado de una incidencia acumulada de 70 casos por cada 100.000 a una tasa de 573 y de tener 51 pacientes en UCI a 132. Gracias a las vacunación, que ya se ha iniciado en niños de entre 8 y 11 años, y al refuerzo con las terceras dosis en población mayor se ha conseguido que, pese a que la incidencia se haya multiplicado por 8 en un mes, los pacientes en Intensivos tan solo se hayan duplicado. Aunque no suponen más del 7% de las camas UCI ya se han abierto, por ejemplo, tres plantas del Hospital de Emergencias Covid (el antiguo Hospital Militar) y se está contratando personal para las vacaciones. No hay que perder de vista tampoco la situación en otras comunidades, como Cataluña, Navarra y el País Vasco, donde a pesar de tener igualmente tasas de inmunización muy elevadas, por encima del 80%, han llegado a porcentajes de ocupación e UCI por Covid cercanas al 30%.

En Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha reconocido que el sistema sanitario «está absolutamente tensionado» pero que no se plantea tomar medidas duras hasta que los ingresos no superen el millar, tan solo un 30% más de los que hay ahora, 744.

Más vacunados en UCI

Pero la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y de Unidades Coronarias (SAMIUC) prevé que sigan aumentando los ingresos ya que el número de contagiados diarios está creciendo exponencialmente. Un grupo de trabajo de la SAMIUC realizó un estudio del perfil del paciente en UCI en este mes y medio: el 50% estaba sin vacunar y el 72% requirió ventilación mecánica. Pero advierten de un cambio de perfil en los enfermos de gravedad. Para el coordinador del trabajo, el doctor Ángel Estella, «la vacunación sin duda ha contribuido a disminuir considerablemente los ingresos hospitalarios y el desarrollo de las formas graves de la enfermedad evitando muertes, pero no es suficiente para vencer al virus». Estella explica que prácticamente la mitad de los pacientes ingresados en las UCIS andaluzas a día de hoy no habían recibido la vacunación, pero que este porcentaje irá descendiendo conforme aumente la población vacunada, con lo que se producirá un cambio en el perfil predominante del paciente que ingrese en UCI: serán los pacientes vacunados y con algún grado de inmunodepresión los más susceptibles de padecer formas graves, cobrando más importancia las dosis de refuerzo. Andalucía ya está iniciando el refuerzo con las terceras dosis al personal esencial que se vacuno con AstraZeneca.