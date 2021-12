Los pacientes en UCI se duplican en mes y medio, el 50% sin vacunar

La sexta oleada de Covid está camino de convertirse en la que más contagios produzca. La variante Ómicron, mucho más transmisible que Delta, se está abriendo paso a una velocidad de vértigo y a principios de año, según las previsiones de la Consejería de Salud, será la dominante en Andalucía. Cada día las nuevas infecciones baten récord, con cifras que no se veían desde el apogeo de la tercera oleada, cuando la vacunación apenas había arrancado.

Ayer se notificaron nada menos que 7.120 nuevos casos de Covid de forma que la incidencia media acumulada roza ya los 600 puntos, –concretamente se sitúa en los 573– con Córdoba a la cabeza, que llega a superar los 800. Por eso, el Ayuntamiento ha suspendido la fiesta de Fin de Año y evalúa la posibilidad de cancelar también la cabalgata. Málaga, con una incidencia de 620, tampoco hará celebración de Nochevieja. El resto de provincias, aunque no llegan a ese extremo, también están en riesgo muy alto, excepto Granada y Almería, cuyas incidencias todavía no llegan a los 500, si bien en esta última la Junta ha solicitado a la Legión una unidad de rastreadores militares.

Para contener esta sexta oleada, el Ejecutivo andaluz no planea restricciones más allá del pasaporte Covid en interiores de hostelería y ocio nocturno, además del uso obligatorio de mascarilla en grandes eventos, también los que se celebren al aire libre como las cabalgatas. Una medida que aprobó en un inicio la Junta para territorios en fase 1 y que el Gobierno de España ha terminado por extender a todo el país. El presidente andaluz, Juanma Moreno, de momento no copiará las medidas más duras de otras comunidades como Cataluña, que pretende establecer el toque de queda, o Murcia, que ayer decidió el cierre de toda actividad no esencial –como bares y discotecas, etc– a partir de la 1.00. Pero es que allí las UCI están al 30% y al 14%, respectivamente y no al 7% como en Andalucía.

Moreno apuesta por la «responsabilidad individual» en Navidades porque «ya cada uno sabe lo que toca hacer», dijo el miércoles tras la Conferencia de presidentes. A no ser que la pandemia vuelva a tensionar los hospitales. Ayer se notificaron 27 nuevos ingresos en planta, que ya tienen 744 enfermos Covid, y otros tres en Cuidados Intensivos, que suma 132 pacientes. Aunque la situación no supone todavía un riesgo, ya empieza a ser preocupante.

Según expone la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SAMIUC) los enfermos en las Unidades de Intensivos se han duplicado en tan solo un mes y medio. Además, recalca, la mitad de los ingresados estaban sin vacunar. La SAMIUC prevé que los ingresos en UCI sigan aumentando ya que el número de contagios diarios crece exponencialmente y, aunque la vacunación es el arma de prevención más importante contra las formas graves de Covid, los intensivitas andaluces apuntan a un cambio de perfil en estos enfermos. A medida que aumente la vacunación, los pacientes vacunados y los pacientes con algún grado de inmunodepresión serán más susceptibles de padecer formas graves, cobrando más importancia las dosis de refuerzo de la inmunidad mediante pautas adicionales de vacunación, apunta la SAMIUC.

No obstante, el foco de mayor preocupación no está ahora mismo en los hospitales, sino en la Atención Primaria, que se encuentra al borde del colapso. Cada día, los médicos de cabecera tienen que atender a 52 pacientes en Andalucía, según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), cuando la media nacional está en 48. Así, la comunidad andaluza se convierte en la segunda con mayor presión asistencial tras Murcia. «Una situación insostenible», según el presidente de semFYC, Salvador Tranche, que pide a las administraciones que «se aumenten los fondos. Una petición a la que se suma UGT , que también exige a la Junta «medidas urgentes que eviten la situación de colapso» en los centros de salud.

El Gobierno andaluz, por su parte, ya trabaja en un plan para reforzar la Atención Primaria. Según explicó su portavoz, Elías Bendodo, que la Junta está preocupada, ya que son muchos los ciudadanos que se acercan a los centros de salud para hacerse PCR o obstante, aclaró, que aunque ahora estemos en un momento de «tensión» el sistema sanitario andaluz tiene «fuerza». Bendodo quiso aclarar que la situación que vive la Atención Primaria no es «cuestión de personal» sino de que estamos en un pico de la ola, aunque quiso dejar claro claro que la Junta sí está dispuesta a contratar más plantilla. Ha recordado que de los 20.000 sanitarios contratados en la pandemia, se han mantenido a 12.000, y que los 8.000 sanitarios no renovados se podían haber mantenido si el Gobierno no hubiera decidido suprimir el fondo Covid.