Andalucía acaba la Navidad con los mismos hospitalizados que el año pasado

El Covid sigue llenando los hospitales tras casi tres años de pandemia. De hecho, Andalucía ha finalizado las Navidades con los mismos ingresados que el año pasado. Si en el día de Reyes del 2021 había 1.072 pacientes en planta y 201 en UCI, en este se han contabilizado 1.388 y 200 respectivamente.

La diferencia entre unas Navidades y otras, no obstante, es la cantidad de contagios que se producen. Ahora están totalmente descontrolados, con una incidencia que sobrepasa los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hace un año por estas fechas la tasa estaba en 186. Gracias a la vacunación, que avanza a buen ritmo en niños y se ha vuelto a abrir a mayores de 54 para las terceras dosis, se ha logrado que, pese a notificar récord de infecciones, la letalidad se mantenga en niveles bajísimos, del 0,0006%. Con 12.341 nuevos casos que se comunicaron ayer, tan solo se produjeron ocho fallecidos.

El problema es que Ómicron, que se propaga a la misma velocidad que el sarampión, ha terminado por impactar en la actividad asistencial. Ayer se produjeron 55 nuevos hospitalizados por Covid, que suman 1.388, 290 más que hace una semana. Respecto a las Unidades de Cuidados Intensivos, han alcanzado la barrera de los 200 enfermos, una cifra que no se veía desde finales de agosto y que supone 24 pacientes más que hace una semana.

Así las cosas, Andalucía termina las fiestas navideñas no solo con las infecciones al alza, sino también con los hospitalizados. La Junta convocará la próxima semana al Comité de Expertos para analizar la situación, aunque el vicepresidente del Ejecutivo, Juan Marín, adelantó el miércoles que no se preven nuevas restricciones porque los contagios no están saturando los hospitales y hay que proteger la actividad productiva.

Ahora toca volver a la rutina, a los trabajos y también al colegio. Andalucía ha defendido la presencialidad total en las aulas en el último Consejo Interterritorial, porque los colegios han demostrado ser «espacios seguros». Según explicó el consejero de Educación, Javier Imbroda, la presencialidad «está siendo un éxito», teniendo en cuenta que pese a las incidencias tan disparadas el curso se cerró con el 96% de los centros escolares andaluces libres de Covid. También hay que tener en cuenta lo avanzado que está el proceso de vacunación en los niños.

El 90% de niños con una dosis

Según el último parte de la consejería de Salud, el 90,1% de los menores de entre 5 y 11 años ya tiene la primera dosis puesta y el 86% ya tiene la pauta completa. Además, los profesores vacunados con AstraZeneca empezaron a recibir el refuerzo con la tercera dosis el 19 de diciembre y actualmente ya el 50% de estos docentes cuenta con este «booster».

El Gobierno andaluz ha apostado además por poner fin a las cuarentenas masivas en las aulas en las que se registren positivos, ante la evidencia de que la enfermedad se está desarrollando en la mayoría de los casos con síntomas leves. A pesar de esa realidad, la extensión explosiva de los contagios puede provocar un aumento significativo de las bajas laborales entre la plantilla. A este respecto, el sindicato CSIF pide a Educación que garantice que se suplirán las ausencias y ha solicitado también refuerzos de personal sobre todo en las unidades de Infantil, ya que la vacunación solo llegará hasta los alumnos con los 5 años.