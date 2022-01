Presencialidad y cobertura de bajas desde el primer día

Más de 1,6 millones de alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachiller y FP regresan el lunes 10 a las aulas en Andalucía, la región con la mayor comunidad educativa del país. Lo hacen con la resaca de contagios que han dejado las Navidades y que todavía no ha tocado techo –la incidencia en la región sobrepasa ya los 1.600 puntos– pero con una cobertura de vacunación entre el alumnado muy extendida, por lo que la Junta ha apostado por la presencialidad total.

El proceso de vacunación se inició en niños de entre 5 y 11 años hace menos de un mes. Gracias a la buena adhesión a las vacunas y al ritmo incesante de inoculación, el porcentaje de inmunización en el alumnado andaluz roza ya el 90%. Según los últimos de la Consejería de Salud, el 86,1% de los mayores de 5 años. Además, más del 50% de los docentes que fueron inmunizados en su momento con AstraZeneca ya cuentan con la dosis de refuerzo.

Los datos demuestran la efectividad indiscutible de las vacunas para reducir los contagios. Los niños ya no son el grupo con las incidencias más altas. Valga un ejemplo: actualmente, la incidencia media es de 1.600 puntos, mientras que en menores de 11 años es de 1.350 puntos. El 13 de diciembre, cuando arrancó la vacunación en este grupo, la tasa de contagios en Andalucía era 171 puntos y en menores de 11 años ascendía a 234.

Por ello y pese al avance imparable de Ómicron, que se propaga a la misma velocidad que el sarampión, el Gobierno andaluz ha defendido desde el primer momento la presencialidad en las aulas a las vueltas de las Navidades y así lo hizo constar en el último pleno del Consejo interterritorial, una postura compartida por la mayoría de las comunidades. El consejero de Educación, Javier Imbroda, es un firme defensor de que los niños vayan al colegio pues «la presencialidad es fundamental para su formación y educación», señaló recientemente. Por eso, pidió no caer en el «alarmismo »puesto que, recordó, los centros escolares han demostrado ser «espacios seguros». En ese sentido, puso de manifiesto que las vacaciones navideñas se iniciaron con el 96% de los centros escolares libres de Covid. Finalmente, hoy todos los alumnos regresarán a las aulas y, según acordaron comunidades y Ministerio de Sanidad, solo se procederá a confinar una clase completa cuando haya más de cuatro positivos durante un periodo de 7 días. A los mayores de 12 años se les aplica la normativa general, es decir aislamiento sólo para los positivos y sus contactos estrechos sin vacunar.

En cualquier caso, desde la Consejería de Educación apuntan que las medidas en los centros irán siempre en consonancia con las recomendaciones e indicaciones de la Consejería de Salud. Recuerdan, además, que este curso ha mantenido las medidas que funcionaron con éxito el pasado curso, incluidas en las instrucciones que se enviaron a los centros el 14 de julio. Entre ellas, mantener los grupos de convivencia escolar y las entradas y salidas escalonadas que evitan aglomeraciones en las puertas de los centros.

Sobre la cobertura de bajas de profesorado afectados por el Covid, Educación señaló que complementará la cobertura de las mismas con llamamientos telefónicos, además de los llamamientos a través del Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri) –uno el día 11 y otro el día 13– para «garantizar» las sustituciones docentes ante la alta incidencia de la Covid. El objetivo, según el consejero, es que las bajas puedan cubrirse desde el primer día. Educación no tiene previsiones de cuántos profesores no se incorporarán hoy a su puesto, pero recuerda que hay 400 profesores de refuerzo que a partir de hoy mismo se incorporan, al margen de sustituciones o no. Estos 400 docentes se incorporarán a zonas de transformación social, donde están los alumnos más vulnerables: Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Los directores de colegios públicos de Andalucía defienden la presencialidad en las aulas, pero piden medidores de CO2 y que se acelere la vacunación con la tercera dosis del profesorado y a los más pequeños. Entre los sindicatos, no obstante, hay opiniones encontradas. Mientras desde UGT no ven seguro una presencialidad al 100% en estos momentos y piden esperar unas semanas más, desde Ustea critican la «inacción» de Educación y demanda la convocatoria del Comité Sectorial de Seguridad y Salud. Por su parte, ANPE defiende la presencialidad total, pero exige la reducción de ratios y una «cobertura inmediata» de las bajas del profesorado.