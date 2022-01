El alcalde de Almería niega que le hayan “propuesto dejar la Alcaldía” para ir “a Sevilla”

El alcalde de Almería y portavoz del PP-A, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este lunes su intención de volver a concurrir como candidato a presidir el Ayuntamiento de Almería en las próximas elecciones municipales de 2023 una vez se convoquen, sentido en el que ha recalcado que no ha recibido ninguna propuesta para ocupar cargo alguno en la Junta de Andalucía.

“A mí nadie me ha propuesto nada parecido con dejar la Alcaldía e irme a Sevilla, nadie me lo ha propuesto y dudo mucho que me lo propongan”, ha indicado el primer edil almeriense en declaraciones a los medios, ante los que ha afirmado que sus aspiraciones políticas “están totalmente colmadas” como alcalde de la ciudad.

En este sentido, ha señalado que en las últimas elecciones municipales -las primeras a las que concurría como candidato del PP-, la formación obtuvo un “resultado fantástico” que le permitió formar gobierno con una mayoría simple a través de los 13 concejales de los 27 con los que cuenta la corporación. “Trabajamos para que los almerienses sigan confiando en nosotros cuando llegue el momento. Lo importante ahora es el ayuntamiento y el trabajo, que tenemos mucho por cierto”, ha apostillado.

“A mí me ilusiona muchísimo cada día mi trabajo, levantarme para seguir mejorando la ciudad en la que viven mis hijos, mi madre, mis hermanos, en la que he crecido y mis aspiraciones políticas están totalmente colmadas”, ha abundado.

En relación a su nombramiento hace unos meses como portavoz del partido a nivel regional, Fernández-Pacheco ha hecho una llamada a distinguir las responsabilidades institucionales con otras “bien distintas” como son las asumidas en clave orgánica andaluza dentro de la formación que lidera Juanma Moreno.

“Creo que son perfectamente compatibles, como alcalde de la ciudad ya iba mucho a Sevilla porque al final el Gobierno de la Junta de Andalucía del que tantas competencias dependen está allí”, ha defendido el regidor, quien ha apostado así por mantener una relación “estrecha y fluida” con el resto de administraciones.

Con esto, el alcalde ha manifestado que tanto él como su equipo están centrados en “sacar el trabajo adelante” y en “desbloquear proyectos” de cara a que la capital “mejore cada día y que el ayuntamiento sea copartícipe de ese progreso junto a los almerienses”.