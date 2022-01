Moreno traslada a Bruselas “la opacidad y falta de transparencia” de Sánchez con los fondos de recuperación

“Yo no vengo aquí a hablar mal de nadie. No vengo a hablar mal del Gobierno de España porque nunca lo he hecho y nunca lo haré. Nunca hablo mal de España fuera de España. Lo que sí he pedido que por parte de la Comisión Europea se tenga en cuenta a las regiones, porque son fundamentales, y se tenga en cuenta la flexibilidad de ese marco”, indicó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su visita a Bruselas. “El Gobierno de España tiene una responsabilidad: distribuir bien esos fondos y esa tarea no se está haciendo bien”, añadió. “Vengo a defender los intereses de los andaluces, otros defenderán a Sánchez, que es su objetivo”, recalcó el presidente del PP andaluz. “No me voy a callar nunca en detrimento de los intereses de Andalucía”, respondió a los periodistas según un audio distribuido por la Junta. “He defendido la participación de las regiones con vehemencia en el reparto de los fondos como un país descentralizado que somos”, resumió el jefe del Ejecutivo andaluz.

El Gobierno de España cuenta con nuestra colaboración y lealtad, pero mi obligación es defender los intereses de los andaluces.



No estamos de acuerdo con la opacidad. Pedimos transparencia y cogobernanza para que los fondos europeos sean plenamente eficientes. pic.twitter.com/qAcPApAM2b — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 25, 2022

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comentó su encuentro con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. Moreno señaló el “compromiso de Andalucía con la ejecución de los fondos europeos”. El presidente andaluz explicó “que Andalucía en el período 2014-2020 ha estado gestionado los fondos y ejecutando una media al año de 400 millones de euros”. Moreno recalcó que a su llegada “hemos hecho un esfuerzo y hemos contratado a 3.000 personas para la ejecución de esos importantes fondos para nuestra tierra y hemos pasado de 400 a más de 1.000 millones al año”. “Es verdad que venimos con retraso”, insistió Moreno, pero “estamos recuperando el ritmo para llegar a la media de ejecución en Europa, que está en torno a un 60%”.

Moreno reclama que los fondos acaben en el año 2025 para contar con dos años más “para poder ejecutarlos en tiempo y forma y ejecutarlos bien”. “No estamos en una competición de gastar por gastar”, insistió. “El retraso en la llegada de los fondos europeos por parte del Gobierno de España está limitando la capacidad de planificación, organización y ejecución de esos fondos”, denunció, para añadir que “queremos un margen hasta diciembre de 2025″, aludiendo como argumento “la mala gestión del Gobierno de España”.

Moreno señaló a la comisaria Ferreira “el compromiso en la mejora de la ejecución” y recalcó que “por primera vez no sólo estamos ejecutando fondos ordinarios sino los extraordinarios como consecuencia de la pandemia y el Covid”. “Tenemos más fondos que gestionar”, expuso Moreno, que pidió a la comisaria “flexibilidad para que tengamos más tiempo a la hora de ejecutar” y “sobre todo que los trámites, los requerimientos que nos hace la propia Comisión, sean más flexibles, para el conjunto de comunidades autónomas, para que podamos hacerlo en tiempo y forma y de una manera más sosegada, no precipitada”. “No se trata de gastar por gastar. Se trata de gastar bien, en recursos vinculados al sistema productivo, que sean gastos transformadores, para transformar Andalucía a mejor y podamos generar más empleo y, por tanto, más recursos en el futuro”, dijo.

Moreno también defendió “la participación efectiva de las regiones europeas en la gestión de los fondos”. El presidente andaluz indicó que encontró “mucha receptividad” por parte de la comisaria. “Esperamos que se tenga en cuenta a nuestras regiones, a los países descentralizados, que tenemos competencia en la materia, a la hora de abordar no sólo la ejecución y ese diseño de los fondos”. “En Andalucía nos estamos encontrando que los fondos europeos llegan con retraso. Nos dijo en junio de 2020 el señor Sánchez que los fondos estaban llegando ya y nos encontramos en 2022 y todavía vamos con un más que considerable retraso por parte del Gobierno de España”, denunció Moreno. El presidente andaluz recalcó que “siempre” ha mantenido “una máxima lealtad con el Gobierno de España” pero su “obligación como presidente de todos los andaluces es defender los intereses de 8.600.000 andaluces”. “Yo no vengo a defender al señor Sánchez, para defender al señor Sánchez está su propio partido. Yo vengo a defender a los andaluces y a Andalucía. Y sin criticar en ningún momento los fondos, porque somos entusiastas de los fondos europeos, no estamos de acuerdo en la enorme opacidad que hay en torno a esos fondos europeos, en la forma de ejecutar esos fondos y en la forma de repartir esos fondos”, señaló Moreno.

El presidente andaluz insistió en que “hemos pedido al Gobierno de España de manera reiterada transparencia, colaboración y cogobernanza para que esos fondos se puedan ejecutar en tiempo y forma y sean plenamente eficientes. Ese es el gran objetivo que nos estamos marcando, que Andalucía esté presente, sea tenida en cuenta y que la voz de Andalucía sea escuchada”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en primer lugar, agradeció “la oportunidad de visitar las instituciones más importantes de Europa”, en este caso, la Comisión Europea. Moreno asistió por primera vez como presidente del Comité de las Regiones. “Creo que Andalucía, que es una región completamente europeísta, tiene que estar muy presente y no dejar nunca una silla vacía en Europa como tristemente ha sucedido en épocas anteriores”.

Moreno aludió a “las alianzas entre distintas regiones de Europa” para que “Andalucía esté en la agenda institucional europea” y sea “respetada”.

Moreno se reunió con la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira; y con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Promoción de estilo de vida europeo, Margaristis Schinás. También está previsto un encuentro en la sede del Parlamento Europeo con miembros españoles del Grupo Popular Europeo y asistirá a un cita informal con europarlamentarios andaluces, aparte de intervenir ante el pleno del Comité de las Regiones.