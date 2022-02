Fallece Pascual González, alma de Cantores de Híspalis y pregonero pródigo de Sevilla

Como el “Todos queremos que marque Juan Miguel” de su querido Betis -al que compuso varios himnos que la calle hizo suyos-, la comparación entre Pascual González como “el Lennon de Sevilla” tenía su poquito de guasa sevillana al mismo tiempo que escondía una evidencia empírica. Pascual González, alma mater de Cantores de Híspales, uno de los más grandes compositores de España, falleció en Sevilla, tras varias resurrecciones que le llevaron incluso al milagro de cantar sin voz -multioperado de la garganta-, después de haber retratado con letras a una ciudad con la que se identificaba plenamente y a la que servía de espejo. Pascual González, sevillano de La Calzada, era el pregonero oficioso, nunca oficial, que la ciudad esperaba. “San Benito es la Catedral de mi existencia”, indicaba. “Nací en la cama de mi madre, en pleno epicentro del desaparecido arrabal de la Calzada, y mamé de sus pechos la grandeza de una ciudad que ella exaltaba en cada nana, en cada copla, en cada historia. Una bienaventuranza celestial que ella me enseñó desde su vientre”, señalaba a LA RAZÓN.

Nacido en 1950, Pascual González fundó el grupo Cantores de Híspales, con el que alcanzó sus mayores ventas en los años 80 y 90 del pasado siglo, llegando a vender más de un millón de discos, con giras mundiales y revolucionando la canción popular andaluza actualizando el género de las sevillanas. El martes anterior el grupo ya anunció la suspensión de la gira de su obra “Cristo, Pasión y Esperanza”, programada para la cuaresma.

Pascual González compuso más de un millar de piezas y estaba muy ligado al mundo de las cofradías. También escribió para el Dúo Dinámico o Paloma San Basilio. Era una persona muy querida en Sevilla, presente siempre en cualquier tipo de colaboración benéfica. Un artista que siempre cogía el teléfono, contestaba los mensajes y mandaba felicitaciones en Navidad a todos sus contactos. Las muestras de afecto se han sucedido en las redes. Desde el ex alcalde de Sevilla, ex ministro y europarlamentario Juan Ignacio Zoido a los rostros más conocidos del mundo del espectáculo y hasta el presidente de la Junta de Andalucía.

Adiós a un hombre imprescindible para la historia de la música popular sevillana, que la llevó a lugares donde nunca antes había sonado. Poeta, compositor, autor, cantor… Descanse en paz Pascual González. Todo mi cariño para su familia y sus compañeros de @cantoresdehisp. pic.twitter.com/H3zlLPkDuh — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) February 6, 2022

Pascual González convirtió las sevillanas en piezas sinfónicas. “Por la bahía” o “Que no te falte de ná” se convirtieron inmediatamente en himnos populares. González empezó como tuno en la Universidad de Magisterio, cantando a la Inmaculada. El artista sevillano arrancó su carrera cantando en restaurantes en el norte de Europa. Pascual González, fan de los Beatles, reinventó el grupo de Liverpool “a las sevillanas maneras”. Se muere el Cantor de Híspalis presente siempre en las quinielas para el pregón de Semana Santa que, en cierta manera, se hizo cuerpo en la letra de sus obras.

Pascual González volvió a los escenarios en 2018 tras varias operaciones de garganta. Antes de la actuación de retorno, Pascual González explicó que fue hasta Israel, la Tierra Santa, cuando se sintió «con fuerzas» y donde se curó y comenzó a ver la vida de otra manera, tras 16 operaciones en poco más de un año y acabar laringectomizado, «con la necesidad de crear», indicó, «la obra cumbre» de su carrera porque «ha habido una espiritualidad» que no se había dado cuenta de que existía. «Yo creía que no iba a hablar más pero tenía el consuelo de que no me habían cortado la cabeza y que podía seguir pensando, componiendo y tocando la guitarra», admitió. Después de varias resurrecciones, Pascual González ya es leyenda de Sevilla.