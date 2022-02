Piden revocar libertad del hombre que mató a otro por presunto acoso a hija

El abogado de la familia del hombre fallecido en Estepona el pasado diciembre tras recibir una paliza ha pedido a la Audiencia de Málaga la revocación del auto de libertad del presunto autor de la muerte, que acusaba a la víctima de un supuesto acoso a su hija.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona, en funciones de guardia, acordó la libertad provisional del investigado “al no haber solicitado el Ministerio Fiscal medida cautelar alguna”, ha indicado este lunes a EFE Marcos García Montes, abogado de la familia de la víctima.Asimismo, se han solicitado diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la declaración tanto de familiares como de varios supuestos testigos de lo sucedido el pasado 6 de diciembre.

Este lunes ha declarado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona en relación al procedimiento que investiga el fallecimiento su viuda, quien ha acudido acompañada de uno de sus hijos y de los tres hermanos del fallecido. A las puertas de la sede judicial, los familiares han insistido en que lo que desean es que se haga justicia, “limpiar el nombre” del fallecido, que el presunto agresor dé cuentas ante la Ley y “pague lo que tenga que pagar” .La viuda ha insistido en lo injustificado de la presunta agresión y en la inocencia de su marido, a quien la familia del presunto agresor había denunciado en junio del 2017 por un delito de acoso a su hija, entonces menor de edad, que “jamás dio lugar a procedimiento judicial alguno y por ende a sentencia firme condenatoria”, ha destacado el letrado.

Por otro lado, se ha quejado tanto del tratamiento que han dado al caso los medios de comunicación como de la situación de acoso que ha sufrido la familia desde lo sucedido. Aunque el investigado no ha comparecido como se había indicado en un principio al entender el juzgado que no era necesario por haber prestado declaración con anterioridad, ha explicado García Montes, la acusación particular ha solicitado su citación para tener la oportunidad de plantearle sus preguntas, ha añadido.

Los hechos que ahora se investigan tuvieron lugar el pasado diciembre cuando el fallecido se encontraba en un establecimiento de restauración del municipio malagueño que solía frecuentar, momento en el que el presunto autor de su muerte -del que era amigo hasta que fue denunciado en el 2017- supuestamente le agredió.