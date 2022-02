Educación decide mañana si retira las mascarillas en patios de colegios

Aunque la pandemia está estabilizándose en Andalucía, la Junta se muestra prudente a la hora de eliminar restricciones. Desde el Ejecutivo de Juanma Moreno siempre han defendido que la pauta en esta crisis sanitaria no la marca el Ejecutivo sino el Comité de Expertos que lo asesora. En el caso de la reducción de las cuarentenas de 7 a 5 días, una medida solicitada por Madrid y las dos Castillas, Andalucía no se muestra partidaria al no contar con el aval científico. Y en lo que respecta a las mascarillas opina lo mismo. Aunque el Gobierno ha eliminado su obligatoriedad al aire libre, desde la Junta siguen recomendando su uso. El Real Decreto del Gobierno, que entra en vigor mañana, también atañe a los colegios, de forma que los niños podrán prescindir del cubrebocas en el patio del recreo.

No obstante, la consejería de Educación andaluza todavía tiene que debatir si las elimina en estos espacios o si las mantiene como así ha decidido Galicia. La viceconsejera de Educación, Mari Carmen Castillo, anunció en una entrevista a Canal Sur Radio que la Comisión Regional para el seguimiento de las medidas Covid en las aulas se reunirá mañana y que decidirá al respecto. Así, su finalmente se acuerda retirar las mascarillas en los patios, la viceconsejera espera que la decisión entre en vigor el viernes.

Preguntada por Galicia, región que no va a mantener las mascarillas en el recreo, la viceconsejera ha señalado que por eso misma ella es “prudente” y la decisión se tomará en la comisión creada al respecto, donde la Consejería de Educación con la de Salud y Familias se reúnen, consensuan, toman la decisión y se lleva a los centros educativos.

«No me quiero adelantar, por eso a primera hora hay una reunión de esa comisión y, en cuanto se tome esa decisión, se mandará a los centros educativos», insistió. Preguntada sobre qué podría pasar si un centro quiere mantener la mascarilla pero la Junta decida que no hace falta, Castillo respondió que los colegios han cumplido «a rajatabla» las instrucciones emitidas hasta ahora. «Si nosotros cambiamos esas instrucciones, no creo que haya ningún director que quiera establecer esa medida», concluyó.

Estabilidad «en 15 días»

De lo que no hay duda es que la pandemia continúa con su tendencia descendente en la comunidad. Salud notificó ayer 2.272 nuevos contagios, de forma que la incidencia acumulada baja casi 70 puntos hasta situarse en los 592 casos por cada 100.000 habitantes, la menor tasa registrada en un mes y medio. La curva de hospitalizados también desciende, con 93 hospitalizados menos en planya otros 15 en UCI.

Estos buenos datos pronostican que «en unos 15 días o un par de semanas» la pandemia del coronavirus estará en una situación «bastante estable y controlable» en Andalucía, si bien todavía «queda trabajo», según expresó ayer el consejero de Salud, Jesús Aguirre en una entrevista.