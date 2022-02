Aguirre: “Aquellos que se esconden detrás de la pancarta son los causantes del deterioro sanitario hasta 2019″

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), ha criticado las movilizaciones de este sábado en las capitales de provincia, convocadas oficialmente por los sindicatos CCOO y UGT “bajo el lema de que la atención primaria no funciona”, pero que, en opinión de Aguirre, “la hace Juan Espadas (PSOE)” porque “son movilizaciones que no son sociales, son políticas”, y ha avisado que “aquellos que se esconden detrás de la pancarta son los causantes del deterioro del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) hasta 2019″.

Así pues, “aquellos que son los causantes es muy difícil que sea la solución”, ha subrayado Aguirre durante un acto en Córdoba este mismo sábado.

Oficialmente, la movilización está convocada por los sindicatos CCOO y UGT, punto en el que consejero ha destacado que no la secundan ni CSIF ni el Sindicato Médico Andaluz. Respecto a los partidos políticos, la apoyan PSOE, Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos.

En este sentido, “nosotros no estamos en campaña electoral, estamos en gestión”, ha subrayado el Aguirre. “Nos quedan muchos meses de gestión hasta las elecciones. No vamos a entrar ni mucho menos si ellos quieren organizar un sábado con excursiones y autocares y todo eso bajo el lema de que la atención primaria no funciona”, ha añadido

El consejero ha retado a “aquellos que dicen que Salud Responde no responde” a que llamen para comprobar que el tiempo de respuesta son “unos pocos segundos”, y ha insistido en que esta movilización es “política” porque las cifras de gestión del gobierno del PP y Ciudadanos en la Junta desde 2019 “son muy tozudas”.

“Cualquier cifra que compare la situación del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) en 2019 a como está ahora mismo en 2022 saldrá una cifra muy positiva de cómo hemos ido evolucionando en cualquier parámetro que ustedes quieran”, ha afirmado.