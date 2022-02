PSOE y Vox azuzan las Mareas Blancas contra Juanma Moreno

2022 es año electoral en Andalucía y la moderación y el buen tono que reinaba en el Parlamento por la gravedad de la pandemia ha saltado por los aires. Desde principios de año, todo es campaña en Andalucía, pero el «ring» electoral se libra, sin duda, en el debate sanitario. El PSOE y Vox, conscientes de la enorme ventaja que dan las encuestas a Juanma Moreno, necesitan enarbolar una bandera lo suficientemente poderosa como para conseguir desgastar al presidente. Y en la comunidad andaluza no hay nada como azuzar las deficiencias del sistema público. Lo sabe bien el PSOE cuando, en su última legislatura, los recortes motivaron las movilizaciones de las Mareas Blancas, unas protestas que obligaron a la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, a cesar a su consejero de Salud, Aquilino Alonso en 2017. Y así fue como la sanidad, «la joya de la corona» de Díaz se convirtió en la puntilla del gobierno socialista.

El actual líder del PSOE-A, Juan Espadas, pretende ahora que la sanidad se convierta en el talón de Aquiles del Gobierno de Juanma Moreno y los de Abascal se han unido al carro. Juntos consiguieron forzar un Pleno sobre la situación de la Atención Primaria, aunque no tuvo mayor trascendencia porque el presidente ni siquiera acudió para participar en la campaña de Castilla y León.

La siguiente maniobra de desgaste será el 19-F. Los sindicatos CC OO y UGT han convocado manifestaciones en las ocho capitales andaluzas en defensa de un sistema sanitario «público y de calidad» ante los «ataques» del Gobierno de PP y C’s y su apuesta, dicen, por lo privado. Espadas se reunió ayer con los sindicatos convocantes y en una posterior comparecencia, llamó a la movilización social y a «alzar la voz ante el avance silencioso» hacia «la sanidad privada en detrimento de la pública». Tras advertir de la situación de «explotación» de unos sanitarios «agotados», Espadas exigió más recursos y estabilidad en la plantilla, poniendo los medios para volver a recuperar la atención primaria «colapsada» estos meses.

«Parece que la manifestación la está impulsando el PSOE», afeó posteriormente el consejero portavoz, Elías Bendodo, y pidió a los sindicatos que no hagan de «portavoces» de la oposición. Ante la posible utilización electoralista de la manifestación del 19-F, el secretario de la Federación de Sanidad de CC OO en Andalucía, José Pelayo, argumenta que «lo que se reivindica el día 19 es la defensa de un derecho y ahí siempre nos van a tener a las organizaciones sindicales. En esta defensa coinciden también algunos partidos, pero esto trasciende las cuestiones políticas», asegura. A este respecto Bendodo, insistió en que la Junta respeta todas las manifestaciones, se convoquen por partidos, por sindicatos o por ambos, pero sería bueno «diferenciar la acción sindical reivindicativa, sana y justa, de la acción política porque cuando se mezclan, se confunde a la ciudadanía».

Pero mientras el secretario de Sanidad de CCOO reconoce la actitud colaborativa de Espadas «incluso en su fase de cooperación con Juanma Moreno para elaborar las partidas de sanidad con los sindicatos» reprocha a Vox que se una ahora a las reivindicaciones del 19-F «cuando ha sido un pilar fundamental del Gobierno de coalición PP-Cs y culpable de las políticas sanitarias de recortes». El secretario de CCOO en el ámbito sanitario reconoce que las plantillas del Sistema Sanitario Andaluz (SAS) ya estaban diezmadas durante la gestión socialista y que Susana Díaz «hizo política continuista de los recortes de Rajoy», pero que el principal «tijeretazo» al SAS vino «con la tasa de reposición cero para la función pública». Sobre la defensa de Vox de las reivindicaciones sindicales alega que «ahora no dan lugar».

Hace una semana, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, dijo apoyar las protestas de los trabajadores sanitarios que se concentrarán el sábado, pero que, no se planteaban participar al haber sido convocada por CCOO y UGT. En cambio, sí habían mantenido anteriormente conversaciones con SATSE y el Sindicato Médico para participar en otras concentraciones. Además, Vox ha incidido en su estrategia de ataque a la Junta con la campaña «Salud no responde» para denunciar los «problemas que presenta la asistencia sanitaria».

Entre tanto, el Ejecutivo de Moreno lamenta la «pinza» de Vox y PSOE para «desgastar» al Gobierno y provocar el anticipo electoral. Una posibilidad que, tras los resultados de los comicios de Castilla y León, cada vez parece más lejana. Moreno asegura que los resultados no influirán en Andalucía y que culminará la legislatura junto a Ciudadanos.

El despido de 8.000 profesionales, la puntilla

La oposición vio clara la posibilidad de utilizar la sanidad como caballo de batalla contra Moreno cuando el ejecutivo autonómico decidió, a finales de 2021, no renovar a 8.000 de los 20.000 profesionales contratados de refuerzo para la pandemia con los fondos Covid. Esta decisión, en lo peor de la sexta ola, con los centros de salud al punto del colapso, desató el enfado de los sindicatos y provocó el inicio del ciclo de protestas. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, intentó apaciguar los ánimos con un Plan de Refuerzo para la Primaria, que no gustó a los sindicatos porque, aseguran, ni conlleva medidas nuevas ni fue negociado en mesa sectorial.

Desde CCOO, Pelayo denuncia la “falta de transparencia” de la consejería de Salud con las cifras. “Ellos dicen que de los 20.000 contratos covid se han renovado 12.000. Pero no es cierto. De esos, 12.000, 10.000 tenían que pasar a ser estructurales, porque eran temporales pendientes de que pasaran a fijos”, asegura. Desde CC OO también dudan de las afirmaciones de Aguirre cuando asegura que durante la legislatura de PP y C’s se han sumado 30.000 profesionales a la plantilla del SAS y que ahora cuenta con 125.000 trabajadores, la mayor plantilla hasta la época. “no se si es verdad porque no nos dan los datos, pero según lo que publica el Ministerio de Sanidad los ratis en Andalucía son inferiores a la media, tanto en número de médicos -la media nacional es 3,4 médicos por cada 100.000 habitantes y Andalucía está en 2,8- como en enfermeria (7 la media 6,5 en la comunidad). “Si se hubieran incrementado en 30.000 los profesionales no habría estas diferencias”, asegura Pelayo.