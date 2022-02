2022, el año de la recuperación

Andalucía prevé la llegada de 25 millones de turistas este año, cinco millones más que el año pasado y siete menos que en 2019, cuando batió un nuevo récord y recibió 32,5 millones de visitantes. Estas cifras, que llegan a cuadriplicar la población de la Comunidad Autónoma, muestran su potencial para atraer turistas y la resiliencia de un sector que, a pesar de haber sido estrangulado por irrupción del Covid-19 y la crisis que ha acarreado, se recupera con firmeza.

No obstante, son cifras de vértigo que hacen replantear el futuro de la industria y repensar el modelo de gestión: ¿es el número de turistas el principal indicador para mostrar las fortalezas del sector? Al igual que las medidas para frenar el coronavirus ya no se deciden principalmente a partir de la incidencia acumulada –número de personas que se han contagiado– y se priorizan otras cuestiones como el estado de salud de los contagiados o la presión hospitalaria, los destinos españoles apuestan cada vez más por un turismo sostenible con su entorno que no tiene en cuenta el número de personas, sino el impacto económico y social que dejan tras su visita. El objetivo es incrementar la calidad en el sector –que en Andalucía representa un 14 por ciento del PIB– sin olvidar la calidad de vida de los ciudadanos.

Según los datos de Instituto de Estadística de Andalucía, la región alcanzó el año pasado los 20.057.000 de turistas, lo que supone un aumento de casi el 50 por ciento con respecto al año anterior, pero todavía 12 millones por debajo del 2019. El gasto medio diario que realizaron los turistas en Andalucía en el 2021 se estima en 68,55 euros por turista, cifra que es un 7,8 % superior a la del año anterior. Por otro lado, según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), Málaga es la ciudad que más visitantes recibió (con más de un cuarto del total) en el último trimestre del año, seguida de Sevilla, que fue la que más viajeros recibió en relación con los negocios o trabajo. Asimismo, todas las provincias obtuvieron una tasa de variación interanual por encima del 100% y la estancia media, o número de días que permaneció un turista en Andalucía, se situó en 5,3 días, un 16 % más. Los viajeros respondieron a las preguntas relativas al alojamiento, limpieza, calidad turística o la atención y trato, entre una veintena de aspectos, con más de un notable en todos los casos y con sobresaliente en la mayoría de ellos. En general, estos datos sirven para mostrar una radiografía completa de la salud del sector y para plantear hacía qué camino quiere dirigirse.

En este contexto, para seguir siendo una de las regiones españolas más visitadas, conocidas y respetuosas con su entorno, la transformación digital es la gran prioridad de empresas y administraciones para impulsar el sector. De este modo, se han llevado a cabo importantes foros de debate en la comunidad como el Tourism Innovation Summit (TIS), que se celebró en Sevilla y volverá al Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital hispalense del 2 al 4 de noviembre de este año bajo el lema “New horizons for Tourism Tech” para abordar, de la mano de más de 400 expertos internacionales y líderes mundiales del sector turístico, los retos a los que la industria ha de enfrentarse para reactivar su actividad y restaurar la demanda atendiendo a las nuevas necesidades del viajero. El evento analizará las últimas tendencias tecnológicas en Inteligencia Artificial, Cloud, Ciberseguridad, Big Data & Analytics, Marketing Automation, GIS, tecnología contactless, Predictive Analytics, sostenibilidad, reputación o seguridad, entre otras y contará con agendas específicamente diseñadas para cada perfil profesional, junto a diferentes foros verticales para cada segmento de la industria -destinos, hoteles, travel & mobility, canales de distribución, activities, MICE, business travel, ocio y cultura. El foro H&T de Málaga, Salón de Innovación en Hostelería, al que acudieron durante la primera semana de este mes más de 10.500 profesionales de la hostelería y las industrias hotelera y turística, es otro de los eventos más destacados en cuanto a innovación. En general, estos encuentros ayudan a poner en común los nuevos modelos de negocio en los que la industria quiere participar, más digitales, tecnológicos y sostenibles. Igualmente, Andalucía recibió más de 75.000 visitantes en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, y los profesionales del destino duplicaron los contactos comerciales realizados de media. En los tres primeros días del encuentro estos profesionales realizaron 10,7 contactos comerciales de media con empresarios andaluces, también el doble respecto a la edición anterior, y además el 72 % prevé que las conversaciones mantenidas en la feria se concreten en negocio.

Por otro lado, al hilo de los proyectos enfocados a relanzar el sector a través de nuevos modelos, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, presentó en Fitur el Proyecto de Digitalización Hotelera de Andalucía, a través del cual su departamento impulsa un diagnóstico de digitalización de los alojamientos de la comunidad de la mano del sector. Según explicó, dentro del programa Marco de Innovación y Transferencia del Turismo (MITT-Andalucía), la Junta de Andalucía desarrolla un Itinerario de Inteligencia Turística que apuesta por impulsar la innovación y el uso de las herramientas tecnológicas y ponerlas a disposición del sector.

Asimismo, numerosos proyectos relacionados con los ya mencionados Cloud Computing, Inteligencia Artificial, Big Data o Marketing Digital son desarrollados por equipos multidisciplinares en universidades, empresas y entidades público-privadas como Andalucía Lab –situada en Marbella y dirigida a todos los profesionales, empresarios y emprendedores del sector que quieran desarrollar soluciones tecnológicas– quieren situar a Andalucía a la vanguardia de la revolución digital.

Sostenibilidad

El turismo sostenible es aquel que quiere evitar la masificación y el deterioro del entorno, promueve la protección del patrimonio y el medioambiente y apuesta por un reparto de la riqueza que beneficie al conjunto de la población en la que se desarrolla la actividad turística. Además, este tipo de turismo es un arma contra la despoblación, ya que ayuda a evitar la estacionalidad y a la revitalización económica de zonas rurales.

Para afrontar estos retos, junto a las iniciativas de ámbito privado, el proyecto más ambicioso es el Plan General de Turismo Sostenible 2027, META, que realiza una clara apuesta por la mejora de los ingresos por turista y del empleo a través de un modelo sostenible, innovador y de calidad en el que la digitalización juega un papel fundamental. Impulsado por el Gobierno autonómico, las medidas que se desarrollarán hasta 2027 contemplan objetivos como el incremento de la contribución del turismo a la economía andaluza, aumentando los ingresos por turista un 3% de media anual acumulativa, así como mejorar la calidad del empleo y crecer otro 2,5% de media anual en el número de personal ocupado. Asimismo, persigue reducir la estacionalidad a menos del 2% mediante el fomento del turismo de experiencias y la redistribución territorial y temporal de los flujos de viajeros. Otros hitos serán la optimización del proceso de adaptación y transformación tecnológica, especialmente en zonas rurales y de interior; impulsar la sostenibilidad e intensificar la cooperación interadministrativa, la colaboración público-privada y el empoderamiento social. Para ello, se destinarán 717 millones de euros hasta 2027.

En Andalucía existen multitud de ejemplos de turismo sostenible entre los que se encuentran principalmente aquellos enfocados a la naturaleza. Podemos destacar el desierto de Tabernas o la Geoda de Pulpí en Almería; en Huelva, la Gruta de las Maravillas, el Parque Nacional de Doñana o el Parque Minero de Riotinto, que en los últimos años ha promocionado el enclave como “un viaje a Marte”, ya que el extraordinario paisaje recuerda al planeta rojo; el Torcal de Antequera y el Caminito del Rey en Málaga; Grazalema y el entorno del Estrecho, en Cádiz; la Sierra Norte de Sevilla; o el geoparque reconocido por la Unesco de Granada. Andalucía está preparada para convertirse en una de las regiones europeas más innovadoras en materia de turismo en el que la sostenibilidad, la calidad turística, la accesibilidad, el respeto por los entornos naturales, la Inteligencia Artificial, el Blockchain o el Marketing Digital han adquirido un papel relevante en la reformulación de un modelo de negocio que, apoyado por la Economía Circular y el desarrollo sostenible, quiere acabar con la estacionalidad, mantener el empleo, aumentar el gasto de los turistas y evitar el turismo de masas en pro de una sociedad justa y sostenible.