La semilla independentista empieza a germinar en Almería

La esquina oriental de Andalucía podría tener más rasgos en común con Murcia que con la región a la que pertenece, Andalucía. Así, al menos, lo dicen los resultados de un sondeo encargado por la asociación cultural y reivindicativa «Acción por Almería», coincidiendo con el 42 aniversario de un referéndum que ya en su celebración tuvo polémica en esta tierra. Almería fue la única provincia que no alcanzó la participación mínima en el escrutinio de 1980 y fue incorporada a la autonomía con alegatos al «interés general» por las Cortes Generales, pero vulnerando dos artículos de la Constitución Española. Aunque el sí ganó por mayoría, la verdadera victoria fue para la abstención almeriense y eso inició entonces un período en el que se llegaba a hablar de región biprovincial junto a Murcia, o de conversión en comunidad propia, dentro de la política local. El trabajo presentado ahora por la encuestadora GAD3 quiere dejar claro que algunos planteamientos regionalistas podrían seguir muy presentes para los almerienses.

«La gente ha hablado y algo que estaba en el ambiente pero que nunca se ha consultado, queda ahora sobre la mesa. No se trata de que los almerienses se sientan murcianos, sino de que comparten más rasgos con esa región que con la identidad común andaluza», explica Gregorio Fernández, presidente de ‘Acción por Almería’, colectivo que promueve desde 2013 la cultura autóctona almeriense. Él está convencido de que el sondeo realizado a ochocientas personas deja en evidencia la lejanía de sus paisanos con el ente andaluz.

Según las conclusiones del trabajo, un 68% de los encuestados tiene una identidad diferente a la andaluza, un 52,2% afirma tener más nexos en común con Murcia que con Andalucía; y hasta un 33% estaría a favor de constituirse como comunidad autonóma uniprovincial. «Lo interesante es que nos han intentado vender una identidad común, junto a siete provincias más, que no está confirmada. Nuestros rasgos lingüísticos, sociales y culturales son levantinos. Hay matices que nos distinguen y se ha querido poner un velo sobre ello», defiende.

Aunque uno de cada dos encuestados desconocía el fracaso del referéndum de la autonomía andaluza en Almería, el sondeo planteaba también la posible creación de un partido de corte «almeriensista», encontrando la idea hasta un 60,5% de simpatías. «Acción por Almería» no esconde su interés por las implicaciones políticas recogidas y, de hecho, su responsable ya responde críticas sobre la conveniencia de unos resultados muy cercanos a las propias tesis del colectivo. «Se alude al encargo de parte, cuando hablamos de una encuestadora con trayectoria intachable en el ámbito de los sondeos en nuestro país. No decimos que vayamos a presentarnos a las elecciones, sino que los almerienses dicen que no se sienten representados en la Junta de Andalucía y que querrían una voz con su propio acento».

Entre los argumentos identitarios, la asociación apela a episodios históricos que beben de la propia Al-Andalus, como la Taifa de Almería, un reino independiente musulmán surgido en el año 1012 a partir de la desintegración del Califato de Córdoba. Fernández mantiene que «fue un reino reconocido, con un período de casi un siglo totalmente independiente». Un relato también desconocido para el 61% de almerienses, que sí recuerdan a diario el olvido sistemático de las administraciones con sus infraestructuras, también la regional. A principio de año el presidente autonómico, Juanma Moreno, se comprometió desde el monumento de la Alcazaba a que la Junta pondría 250 millones de euros en Almería en 2022 para «empezar a saldar la deuda histórica de Andalucía con esta tierra». Y aunque la Alpujarra cruza parte de esta provincia y también de Granada, casi un millar de entrevistados siguen viendo muy lejos el Palacio de San Telmo y uno de cada dos no se encuentran identificados con ese sentimiento en la tierra de andaluces ilustres como el escritor Francisco Villaespesa, Nicolás Salmerón o el guitarrista flamenco Tomatito.