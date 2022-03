El “Tour del talento” cierra con más de 4.000 asistentes su paso por Málaga

Málaga despedía ayer por la tarde el «Tour del talento» de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) y Trivu con el concierto de Javi&Pablo en la plaza de Tabacalera y cerraba así la última jornada de actividad de una agenda que, con 100 actividades, ha congregado a más de 4.000 asistentes, en su mayoría jóvenes. El Centro de desarrollo y competencias del programa Generación talento de la FPdGi centrado en descubrir y aproximar las principales claves para la orientación profesional y la empleabilidad futura, con la participación de empresas y ponentes de primer nivel, y la final del Reto emprendedor de Málaga, liderado por el emprendedor Xavier Verdaguer, centraron la atención en la programación del último día.

De los más de 4.000 participantes en las actividades, cerca de 2.200 han acudido a las propuestas que organizaban las administraciones públicas (Ayuntamiento de Málaga, Diputación provincial y Junta de Andalucía), además de la Universidad de Málaga y la Fundación General de la UMA, una clara muestra de la implicación y de la complicidad que estos organismos han tenido con el proyecto. Otros cerca de 2.100 asistentes han participado de las actividades que proponía la Fundación, siendo el centro formativo de hoy sobre empleabilidad del futuro y el reto de emprendimiento los que han tenido más público, además del Acto inaugural del lunes 7 presidido por SS.MM. los Reyes junto a las principales autoridades de Andalucía. Cabe destacar la movilización de jóvenes de la provincia hacia la capital para acudir a la propuesta, con cerca de 500 inscritos contabilizados.

En el cierre del programa del Tour en Málaga, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre destacó “que es un orgullo que la FPdGi y el Tour del Talento hayan escogido Málaga y la Costa del Sol para la primera parada de este proyecto tan ilusionante”. Por su parte, Salvador Tasqué, director general de la FPdGi, afirmó que el objetivo de la Fundación es “activar y potenciar el talento de cada ciudad por la que pasa con el Tour y dejar este legado en el territorio. Pero queremos seguir conectados con Málaga para desarrollar iniciativas de éxito porque es una ciudad con un potencial enorme y que apuesta por generar oportunidades para la juventud”

Final del Reto emprendedor

Más de 140 jóvenes de centros educativos de Málaga han podido disfrutar de un aprendizaje y una experiencia únicos con este taller de innovación que persigue incorporar una metodología de emprendimiento innovadora y creativa como competencia transversal para el desarrollo profesional y personal de los jóvenes. A partir de tres valores como son la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y el impacto social, 35 equipos han trabajado intensamente en la resolución de problemáticas propias de la ciudad de Málaga, como son el acceso a la vivienda, la brecha entre formación y mercado laboral o la falta de orientación profesional. Ayer por la tarde, la Plaza de Tabacalera fue el escenario elegido para la presentación de los proyectos finalistas, a la cual acudió el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Un jurado formado, entre otros, por representantes del Ayuntamiento, la Diputación y Andalucía Emprende – de la Junta de Andalucía-, determinó que los proyectos “The Researchers”, del colegio El Pinar (Alhaurin de la Torre), y “Curioseadores”, de los Maristas de Málaga, eran los más relevantes, primando el criterio de calidad y viabilidad. Todos los participantes de los equipos finalistas podrán beneficiarse de becas formativas con The Power MBA y 42 Málaga de Fundación Telefónica.

Tour del Talento en Málaga

El «Tour de Talento» en Málaga ha ofrecido más de 100 actividades y contado con la participación de 125 ponentes y caso 50 empresas a lo largo de 9 días de actividad en que el talento joven ha sido el protagonista. En total, se han ofrecido más de 80 horas de contenido en 20 espacios diferentes de la ciudad. El «Auditorio Edgar Neville», el «Polo de Contenidos Digital», «La Térmica», el «Museo de Málaga», ubicado en el Palacio de la Aduana, y el «Auditorio Tabacalera», han sido algunos de los puntos neurálgicos de la primera parada del Tour del Talento.

El «Tour del Talento» es un nuevo movimiento por y para el futuro de los jóvenes en España que este año ponen en marcha la Fundación Princesa de Girona y Trivu, un ecosistema que conecta organizaciones y personas para juntos afrontar la transformación humana que nuestra sociedad necesita ante esta nueva década. La intención es generar una comunidad de oportunidades que conecten, activen y potencien el talento joven en cada rincón de nuestro país.

En colaboración con administraciones, entidades y empresas, la organización ha elaborado una agenda completa de actividades en torno a varias temáticas (Comunicación, Soft Skills, Entorno Digital, Wellbeing, Marca personal, Emprendimiento, Orientación Laboral, y EduLab - Future Teachers) que se paseará por diferentes ciudades del país. Tras su paso por Málaga, el Tour del talento viajará a Guadalajara (23 y 24 de marzo), Logroño (6 y 7 de abril), Palma (26 y 27 de abril) y Girona (9 y 10 de mayo), y en cada una de estas ciudades, la Fundación reunirá a sus jurados y anunciará los premiados del 2022 – respectivamente- en las categorías de Empresa, Social, Investigación científica e internacional. En Málaga, la actriz, dramaturga y productora, María Hervás, ha sido distinguida con el Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras 2022.

¿Cómo serán los trabajos del futuro? Profesionales con una larga experiencia, dan las claves

El Auditorio Edgar Neville acogió ayer el Centro de Desarrollo «Generación talento: ¿Cómo serán los trabajos del futuro?». Profesionales de empresas como EY España, Enagás, Vodafone, Cookie Box o Singularity Experts, entre otras, reflexionaron en la última jornada del Tour, sobre las competencias y habilidades necesarias para encontrar empleo en un mercado laboral cambiante donde la formación continua, la adaptación al cambio o las soft skills son más necesarias que nunca.

Este Centro de Desarrollo también ha contado con la participación del emprendedor de Internet y pionero del protocolo de voz sobre Internet, Jeff Pulver, que animó a los jóvenes «a no tener miedo a soñar. Muchas veces, la gente no entiende tus proyectos porque eres el primero en hacerlo. No tengáis miedo a equivocaros y a salir de lo convencional». Pulver, que participó a través de videoconferencia, recordó que la «tecnología y la Inteligencia Artificial nos ofrecen muchas oportunidades y debemos aprovecharlas».

Aleix Valls de LiquiD ha sido otro de los ponentes de este Centro de Desarrollo. En su intervención, aseguró que la mejor inversión que puede hacer un joven para adaptarse al trabajo del futuro es «conocerse a sí mismo y desarrollar un espíritu crítico». Dos claves que, en su opinión, serán claves para adaptarse a un mercado laboral que «os obligará a reinventaros permanentemente».

Dos mesas redondas, han completado este Centro de Desarrollo. En la primera, se ha reflexionado sobre cómo va a cambiar la forma en la que trabajamos. La segunda, ha girado entorno a las nuevas habilidades y competencias más demandadas por las empresas.

Esta intensa formación fue conducida por el emprendedor en serie y cofundador de Founderz, Pau Garcia-Milà (Premio FPdGi Empresa 2010).

El Tour pasa por Sevilla

La Fundación Princesa de Girona (FPdGi), en colaboración con Aulaplaneta, se ha unido a la organización internacional Code.org para impulsar “La Hora del Código”, un aplicativo destinado a capacitar, a través de la práctica y de manera empática, a los docentes en competencias educativas que permitan formar a su alumnado en los lenguajes de la programación informática. En el marco de esta colaboración, ayer 10 de marzo, 50 jóvenes del programa «Generación docentes» de la FPdGi fueron protagonistas de un taller que tiene por objetivo enseñar a profesores de colegios del Polígono Sur en Sevilla habilidades de programación informática, desde la lógica, la creatividad y el juego. La actividad, celebrada en el Centro del Profesorado de Sevilla se realizó de la mano de la Fundación Alalá (Arte y Cultura por la Integración) y constituye una de las actividades principales que ha programado la Fundación Princesa de Girona en el marco del Tour del Talento. El acto contó con la asistencia del presidente de la FPdGi, Francisco Belil; el director general de la FPdGi, Salvador Tasqué; el vicepresidente de Alianzas Internacionales de Code.org, Leonardo Ortiz; el presidente de la Fundación Alalá, José María Pacheco, y de la directora general de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Eva María Contreras, entre otras personalidades. Los asistentes pudieron desarrollar con tabletas un taller-demostración de “La Hora del Código”, en el que tenían como mentores a jóvenes del programa educativo de la Fundación, «Generación Docentes».