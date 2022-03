El presidente del Sevilla estalla: “El VAR no se utiliza bien”

El presidente del Sevilla FC, José Castro, se mostró “preocupado” por haber sufrido su plantel “tantas lesiones, pero de nada sirve quejarse ahora”, ya que “las decisiones” que haya que adoptarse al respecto “se tomarán al final de temporada”, por lo que están “centrados en pasar la eliminatoria (de Europa League) con los que están aquí, que son, seguro, competitivos”. Sobre la Liga, Castro aseguró que “el Sevilla ha demostrado que respeta al colectivo arbitral”, pese a lo que se mostró “indignado por el cambio de criterio enorme” que ha observado en algunas decisiones, hasta que el “partido ante el Rayo” del pasado domingo “ha colmado la paciencia” de los dirigentes del club.

El presidente sevillista opinó que “el VAR no se utiliza bien”, puesto que no ha “visto aún una imagen clara de lo que ocurrió en la jugada del gol” de Rafa Mir anulado por una presunta mano, y “no se puede entender que se vaya a rearbitrar” al monitor un penalti señalado a favor del Sevilla “estando (el colegiado) a cinco metros del penalti”. ”Sin embargo, nadie lo avisa por el pisotón en el gol del Rayo”, indicó el presidente sevillista, que considera “increíbles” esas “tres decisiones que quitan dos puntos” al Sevilla, “y ya van muchos”, y recordó que “a Koundé lo expulsan dos veces” sin revisar la jugada en el monitor por “puñetazos cuando no hay puñetazos, pero este fin de semana sí se ven perfectamente los puñetazos y no hay ni tarjeta”. ”Creemos en los árbitros, pero deben tener un criterio definido, no puede haber distintas sanciones para jugadas idénticas. Los comités tampoco ayudan porque no están haciendo su labor. Están contestando los recursos cortando y pegando para quitarse el muerto de encima. Eso no deber ser”, concluyó.

Respecto a la Europa League, el presidente del Sevilla, José Castro, afirmó que el octavo de final de su equipo ante el West Ham inglés “es una eliminatoria igualada, pese al gol de ventaja” logrado por los sevillistas en la ida (1-0) contra “un rival extraordinario”, que gozará este jueves en la vuelta del “factor campo”.

”Seguro que vamos a sufrir. Lo que hace falta es que estemos bien, tanto en defensa como en ataque, y podamos superar la eliminatoria. Pero reitero que va a ser difícil y complicado, como son todas las eliminatorias contra equipos ingleses, con ese potencial económico que tienen”, aseguró este miércoles Castro a la llegada de la expedición sevillista al aeropuerto londinense de Stansted.

El mandatario utrerano comentó a los periodistas que “queda mucho” para la final, aunque alberga “la ilusión de llegar lo más lejos posible en este torneo que tanto ha dado al Sevilla”, consecuencia de que ha “apostado más que nadie por él”. ”Es un torneo maravilloso, subrayó José Castro, que considera que “la ‘Europa League’ tiene un halo diferente” para los sevillistas, que ansían “la posibilidad de continuar y de llegar a la final, que, además, se juega en el Sánchez-Pizjuán, pero queda un mundo”, precisó.