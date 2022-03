Málaga desempolva su alfombra roja para celebrar su 25 Festival de Cine

Después de mantenerla guardada durante dos años debido a la pandemia, Málaga ha vuelto a desplegar la alfombra roja para celebrar que su Festival de Cine en Español, que se inaugura este viernes, alcanza las veinticinco ediciones desde que nació en 1998.

Con ocasión de esta vigésimoquinta edición, la gala inaugural abandonará su escenario habitual del Teatro Cervantes y se trasladará por primera vez al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, con un aforo de unas 2.400 personas, y que ya acogió los Premios Goya en 2020. El ambiente en las calles en las jornadas que preceden al Festival empieza a parecerse al de los años previos a la pandemia, aunque la incidencia acumulada del virus en los últimos catorce días permanece estancada en la ciudad por encima de los 400 casos desde principios de marzo.

Como suele señalar su director, Juan Antonio Vigar, será este un Festival “de celebración de la vida” en el que se recupera una de las grandes señas de identidad del certamen, la cercanía del público a los artistas y profesionales de la industria audiovisual, y es que en Málaga, añade Vigar, “lo presencial es esencial”.

La sección oficial consta de veintiún largometrajes, dos de ellos fuera de concurso, “Alcarrás”, de Carla Simón, flamante ganadora del Oso de Oro de la Berlinale, y la película de clausura, “Llenos de gracia”, de Roberto Bueso, mientras que en competición habrá once títulos españoles y ocho iberoamericanos. Abrirá la competición este viernes “Código Emperador”, de Jorge Coira, y también en concurso estarán las películas españolas “El test”, de Dani de la Orden; “Cinco lobitos”, de Alauda Ruiz de Azúa; “La cima”, de Ibón Cormenzana; “Mi vacío y yo”, de Adrián Silvestre, y “Nosaltres no ens matarem amb pistoles” (“Nosotros no nos mataremos con pistolas”), de María Ripoll.Competirán además los largometrajes españoles “La voluntaria”, de Nely Reguera; “Canallas”, de Daniel Guzmán; “La maniobra de la tortuga”, de Juan Miguel del Castillo; “Las niñas de cristal”, de Jota Linares, y “Llegaron de noche”, de Imanol Uribe.

Las cintas iberoamericanas en liza serán “The Gigantes”, de Beatriz Sanchís (México-EEUU); “A Mäe” (“La madre”), de Cristiano Burlán (Brasil); “Lo invisible”, de Javier Andrade (Ecuador-Francia); “Utama”, de Alejandro Loayza Grisi (Bolivia-Uruguay-Francia); “Mensajes privados”, de Matías Bizé (Chile); “Almost in Love” (“Ámame”), de Leonardo Brzezicki (Argentina); “Cadejo Blanco”, de Justin Lerner (Guatemala), y “Libre”, de Natural Arpajou (Argentina).La sección Zonazine, la apuesta por el cine más arriesgado, contará con cinco largometrajes españoles: “Dúo”, de Meritxell Colell; “Una película póstuma”, de Sigfrid Monleón; “Libélulas”, de Luc Knowles; “Isósceles”, de Ignacio Nacho, y “Lugares a los que nunca hemos ido”, cinta póstuma del recientemente fallecido Roberto Pérez Toledo.Completan esta sección cuatro películas iberoamericanas: “Tiempos futuros”, de V. Checa (México, Perú, Ecuador, España y Alemania); “Mostro”, de José Pablo Escamilla (México); “A Vanishing Fog” (“Entre la niebla”), de Augusto Sandino (Colombia), y “Al Oriente”, de José María Avilés (Ecuador).En pases especiales fuera de competición se ofrecerán “Sin ti no puedo”, de Chus Gutiérrez; “Camera Café”, de Ernesto Sevilla; “La piel en llamas”, de David Martín Porras; “Sinjar”, de Ana Bofarull; “Toscana”, de Pau Freixas, y “Héroes de barrio”, de Ángeles Reiné.

Dentro del capítulo de homenajes, el cineasta Carlos Saura recibirá una Biznaga de Honor y el Premio Málaga se entregará a todo el cine español, representado por su Academia, mientras que el actor Miguel Rellán recogerá la Biznaga Ciudad del Paraíso y “El bosque del lobo”, de Pedro Olea, será la Película de Oro.Además, el Premio Ricardo Franco reconocerá la carrera de la directora de producción Sol Carnicero, el Premio Málaga Talent recaerá en los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi y el Premio Retrospectiva se concederá a la actriz argentina Mercedes Morán.

La organización del Festival aprovecha estas horas previas a la inauguración del viernes para ultimar los preparativos y confirmar que Málaga es “la casa común del cine español”, como señala Vigar, una casa en la que “tienen cabida todos los formatos y miradas”.