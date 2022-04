La estabilidad municipal en Málaga se tambalea

La alianza entre el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga no atraviesa su mejor momento en las últimas semanas, en las que se constata un gran distanciamiento entre los intereses de uno y otro, plasmados en gestos tan significativos como el voto de mociones determinantes en el Pleno del Consistorio costasoleño. Ha sido éste un mandato aparentemente tranquilo en las relaciones entre los populares y la formación naranja, con la que aquellos ya gobernaron en la anterior legislatura. Entonces, el partido que fundara Albert Rivera tenía tres concejales en la Casona del parque, reducidos a dos en las elecciones de 2019 y a uno pocos meses después con la salida de Juan Cassá de la formación naranja.

Así las cosas, y pese a la aparente cordialidad entre el alcalde, Francisco de la Torre, y la portavoz naranja, Noelia Losada, que coinciden prácticamente a diario en algún acto público, la tensión entre ambos dirigentes es más que palpable. De hecho, no han sido aislados los reproches que cuestionan la lealtad de unos y otros, en un escenario en el que sólo cabe, dicen fuentes cercanas al ejecutivo local, «aguantar el tipo y no sacar los pies del tiesto» en la recta final de la legislatura, pese al evidente «enfriamiento» del canal de comunicación entre ambos partidos.

Con todo, desde Ciudadanos creen que el regidor malagueño ha desplegado una «estrategia de desgaste» contra la edil Losada, que además de portavoz ostenta la delegación de Cultura en el Ayuntamiento y el distrito Teatinos de la capital, mientras que el entorno de De la Torre habla de «deslealtad». De hecho, el propio alcalde ha manifestado que Losada «no se puede estar en el gobierno y a la vez en la oposición al gobierno», a lo que la aludida responde: «No es lo mismo lealtad que sumisión».

En la oposición se frotan las manos ante cualquier atisbo de fisura, llegando incluso a hablar el PSOE de «divorcio doloroso». Lo cierto, y por más que se empeñen los aludidos en negar la crisis en el seno del ejecutivo local, es que aquello de «dos no pelean si uno no quiere» parece no cumplirse.