Las agencias de viajes de Algeciras, con el agua al cuello

Hoy, las miradas de los algecireños estarán muy pendientes de lo que pueda ocurrir en Rabat. Allí, tal y como confirmó LA RAZÓN, va a tener lugar el esperado encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Rey de Marruecos. Reunión que, como se espera, puede dar a paso a la normalización de las relaciones entre ambos países y, con ello, al desbloqueo de las conexiones marítimas y a la reanudación de la Operación Paso del Estrecho (OPE). Anuncio de normalización que se espera de forma muy especial en los puertos de Algeciras y Tarifa, donde las empresas navieras y agencias de viajes, han estado especialmente castigadas por este bloqueo y que, como denuncia Manuel Ruiz Rovira, secretario de la Asociación de Agencias del Puerto de Algeciras y vicepresidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana empresa de Algeciras (Apymeal), «no pueden aguantar más».

Basta decir que, a lo largo de estos dos años, cada una de las 13 empresas de viajes del Puerto de Algeciras ha sufrido pérdidas económicas que, como mínimo, rondan los 100.000 euros. Sangría que viene justificada por la inmovilización de casi el 70 por ciento de su actividad. «La agencias de viajes del Puerto de Algeciras somos el único sector de toda Europa que lleva más de dos años en paro total con consecuencias devastadoras para las cien familias que formamos las 13 agencias que operamos en la zona», denuncia Ruiz.

«El día que recibimos la noticia de que España y Marruecos se abrazaban, lo celebramos con champagne», prosigue. No obstante, advierte, «aún queda pendiente que dicho anuncio se materialice con el desbloqueo oficial de las conexiones marítimas y la reanudación de la Operación Paso del Estrecho, lo que supondría nuestra verdadera salvación». Lo cierto, recuerda el presidente de Apymeal, «es que han sido dos años muy largos». Un periodo en el que,» aunque hemos tenido el soporte de los ERTE, hemos tenido que hacer frente al pago de nuestras obligaciones como empresas. Un goteo interminable que han supuesto unas pérdidas de, como mínimo, 100.000 euros por empresa».

Un «vía crucis económico» en el que agradece haber contado con la comprensión y el apoyo de la Autoridad Portuaria de Algeciras, «que nos ha liberado de las tasas de ocupación, ya que de lo contrario nuestras empresas ya no estarían aquí».

Así, con las esperanzas puestas en retomar la actividad, el secretario de la Asociación de Agencias del Puerto de Algeciras cree que, “una vez que se abra esto, no me cabe la menor duda de que vamos a asistir a una Operación Paso del Estrecho como las que hemos vivido en otros momentos”.

“El marroquí -añade- está deseando regresar y los únicos problemas que podemos tener son los impedimentos que pongan para viajar, entiéndase PCR, etc. Herramientas que no son operativas y que de hecho están desapareciendo en todas las fronteras y en muchos países”. Asimismo, confía en mantener e, incluso, superar las ventas de otras OPE, ya que “el marroquí no es muy amante de la compra online”. Al contrario, “es muy de adquirir el ticket en el propio puerto para, como es lógico, saber en qué barco va a viajar y tener controlada la situación en todo momento. Por tanto, esperemos que eso no cambie por ninguna razón y que podamos retomar nuestra actividad como nos merecemos después de todo este tiempo de sombras”.