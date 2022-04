Jiménez Barrios no repetirá en la lista del PSOE e Irene García se perfila como número uno

El ex vicepresidente de la Junta de Andalucía y actual parlamentario autonómico del PSOE-A Manuel Jiménez Barrios no repetirá en la lista del PSOE por la provincia de Cádiz en las próximas elecciones andaluzas previstas este año, para las que la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, se perfila como número uno por dicha circunscripción. El también ex consejero de la Presidencia del Gobierno andaluz en la etapa de Susana Díaz al frente de la Junta ha aprovechado este jueves una intervención suya en la comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior del Parlamento, durante una comparecencia del consejero del ramo, Elías Bendodo (PP-A), para confirmar que tras las próximas elecciones, que podrían celebrarse en el mes de junio, se dedicará a “otros menesteres” ajenos al ejercicio de parlamentario.

“Como yo ya no me voy a dedicar a estos menesteres, sino a otras cosas, le deseo lo mejor”, le ha dicho Jiménez Barrios a Bendodo al hilo del reciente nombramiento de este último como coordinador general del PP, y ante la cercanía de las próximas elecciones andaluzas, para las que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, contempla la posibilidad de convocarlas para su celebración en junio. De confirmarse esa fecha, la disolución del Parlamento se produciría en los próximos días, para cumplir con los plazos previstos por la normativa electoral, que establece que los comicios deben celebrarse 54 días después de la publicación del decreto de la convocatoria de la cita con las urnas, y la de este jueves puede haber sido la última sesión de la comisión de Presidencia de la undécima legislatura de la Cámara andaluza.

Así las cosas, Jiménez Barrios ha deseado a Bendodo “lo mejor” en su nueva responsabilidad en la dirección nacional del PP, y, “sobre todo, que también acierte en los últimos días” del actual gobierno de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs), y que “decidan definitivamente cuándo van a ser” las elecciones “para que todos estemos tranquilos y yo descanse también”, le ha pedido el parlamentario socialista al consejero. En su réplica, Bendodo ha advertido de que el PSOE “volverá a tropezar en la misma piedra” si prescinde de Jiménez Barrios en sus listas, y seguirá con la “selección inversa” que, en su opinión, practica este partido, al “no escoger a los mejores”, y ha considerado que el PSOE “no debería prescindir” de un exvicepresidente de la Junta, que cuenta con “experiencia y poso”.

Manuel Jiménez Barrios encabezó la lista del PSOE al Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz en las elecciones del 2 de diciembre de 2018, y fue vicepresidente de la Junta entre enero de 2015 y el mismo mes de 2019, además de consejero de la Presidencia y Administración Local en la etapa de Susana Díaz como presidenta. Nacido en Bornos (Cádiz) en 1957, Jiménez Barrios es diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Cádiz, y entró en el primer Ejecutivo que configuró Susana Díaz en 2013, con IULV-CA como socio de gobierno, como consejero de la Presidencia de la Junta.

Diputado andaluz desde 2012, ha sido portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía y portavoz en la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales. Asimismo, en la Administración autonómica, Jiménez Barrios ha desempeñado responsabilidades como las de secretario general para el Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2004-2011) y delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz (2011-2012).

Igualmente, Jiménez Barrios ha sido alcalde de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera (1994-2004), así como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (2003-2004) y de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. De la misma manera, desempeñó también los cargos de vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz (1991-1995) y vicepresidente segundo del Consejo de Administración de la entidad financiera Unicaja (1999-2004).

Fuentes socialistas han confirmado este jueves a Europa Press que la actual presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, se perfila como la cabeza de lista del partido por dicha circunscripción en los próximos comicios. Secretaria general del PSOE de Cádiz entre 2012 y finales de 2021, cuando se materializó el relevo en la dirección provincial de la formación con la llegada al frente de la Secretaría General del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, Irene García es presidenta de la Diputación de Cádiz desde 2015.

Alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) desde 2007 hasta 2013, fue la regidora más joven de las poblaciones españolas de más de 50.000 habitantes. Además, ha sido diputada provincial de Igualdad, Juventud, Consumo y Cooperación Internacional y, más tarde, de Cultura entre 2003 y 2007, además de portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz entre 2012 y 2015. En la actualidad, Irene García es miembro del Comité Federal del PSOE y responsable de la Secretaría de Municipios Menores de 20.000 habitantes y Coordinación de Diputaciones de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía.

El PSOE-A acaba de abrir su procedimiento para la elección de candidaturas a las elecciones andaluzas, “convencido”, en palabras de su secretario general, Juan Espadas, de que la cita con las urnas será “en junio”. Por eso, el partido reunirá a su Comité Director el día 29 de abril para aprobar sus candidaturas, después de que las asambleas locales aborden la confección de esas listas en cada provincia.