Jurassic Park

Digan lo que digan las encuestas y esos datos comparados del paro que convierten a la Andalucía de Juanma Moreno en la alumna aventajada de la lucha contra el desempleo, no sueña, ni en la más loca de sus noches feriantes, con gobernar en solitario. A su siniestra, debería haber aprendido a desconfiar de esa izquierda hiperventilada que prodiga carantoñas a Josu Ternera mientras niega la legitimidad del voto de millones de compatriotas con el prontuario penal en blanco. Sí es cierto que, a menos que lo lastre una campaña «alla maniera» de Mañueco, cosa poco probable porque el cenizo Casado y su sicario murciano ya no habitan entre nosotros, el presidente saliente obtendrá un resultado que rondará la cincuentena de diputados y pudiera ser, con hiperextensión del chicle de la aritmética y grandes dosis de fortuna, que Ciudadanos, con su estertor postrero, pueda empujarlo hasta ese quincuagésimo quinto escaño de oro y brillantes. Sería un bendito milagro poder echar otra legislatura en San Telmo a la vera de Juan Marín, porque menos insípidos ideológicamente ya no los fabrican y más complacientes, tampoco. No es lo probable, en cualquier caso, así que el dinosaurio, verde y amenazante, continuará ahí cuando se abran las urnas por más empeño que se ponga en ignorar su paquidérmica presencia. «There’s an elephant in the room» (hay un elefante en la habitación), advierten los anglosajones contra la estupidez posmoderna de desconsiderar lo evidente cuando no resulta agradable. Aquí todo el mundo quiere ser Macron… olvidando la falta de ese sistema de doble vuelta que sí permite investiduras plebiscitarias, que son más bien entronizaciones. Nuestra ley electoral y la fragmentación de los bloques, hoy, abocan a las coaliciones y en dos meses verá Moreno que sólo tiene un pactante.