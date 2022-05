La Royal Film Orchestra lleva la música de cine al Maestranza

Todo cambió en lo que respecta a la forma de pensar y disfrutar del cine desde que la música descubrió al séptimo arte hace un siglo. La música tiene un poder extraordinario en los espectadores: les interpela y les provoca emociones. Es fácil olvidar algún diálogo, pero es imposible olvidar las bandas sonoras de las películas más famosas de la historia reciente del cine y que nos han marcado en algún momento de nuestras vidas. En este contexto, LA RAZÓN volvió a ofrecer ayer uno de los conciertos más esperados de la temporada del Teatro de la Maestranza de Sevilla.

La Royal Film Concert Orchestra, bajo la batuta de José Luis López Antón, cautivó al público del coliseo sevillano a través de la interpretación de las bandas sonoras más reconocibles del cine compuestas por Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams.

La Royal Film Concert Orchestra en el Teatro de la Maestranza de Sevilla FOTO: Kiko Hurtado

El programa se centró en las bandas sonoras de películas como «E.T», «Backdraft», «La muerte tenía un precio», «Jurassic Park», «Pearl Harbor», «Gladiator: Now we are free», «Madagascar», «Cinema Paradiso», «La lista de Schindler», «El Rey León», «Piratas del Caribe» o, entre otros, «El bueno, el feo y el malo».

El concierto comenzó con la perfecta interpretación de una de las primeras partituras que Hans Zimmer, cuando aún no era reconocido, regaló a Hollywood, «Backdraft». Respecto a la música de Williams, que este año sólo ha acudido una vez a España a realizar un concierto, la orquesta consiguió emocionar al público cuando llegó el momento de «Parque Jurásico», un clásico que no dejó indiferente a nadie. Indistintamente, el concierto fue todo un éxito respecto a la interpretación de otras bandas sonoras como «Pearl Harbor» o «Gladiator», de Zimmer, o «La lista de Schindler» y «Harry Potter y la Piedra Filosofal», de Williams. No obstante, la orquesta tocó solemnemente «Cinema Paradiso» o «Hasta que llegó su hora», de Ennio Morricone, un autor que llegó a recibir un Óscar por su magnífico trabajo y que murió recientemente en julio de 2020. Finalmente, el concierto acabó con una magnífica interpretación de otro clásico del compositor italiano: «El bueno, el feo y el malo».

La Royal Film Concert Orchestra, que cuenta con profesionales de las mejores orquestas y escuelas europeas, es un referente en la interpretación de la música de cine y ofrece conciertos en los mejores escenarios de Europa.

Este evento, que contó también con el patrocinio de Telefónica, Helvetia, Onda cero, Caja Sur y Sando, vuelve al coliseo sevillano con total normalidad y se consolida como una de las citas imprescindibles para los amantes de la música y del séptimo arte.