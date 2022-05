Los profesores andaluces de religión pasan a la ofensiva en defensa del empleo

Los profesores de Religión han convocado una serie de movilizaciones en Andalucía en defensa de sus puestos de trabajo, protestas que arrancarán el próximo miércoles con concentraciones en las ocho capitales. Los sindicatos CSIF, USO y ANPE, los más representativos del profesorado de Religión de Primaria en Andalucía, han convocado estas concentraciones, a las 19:00 horas, bajo el lema “Por el mantenimiento del empleo del profesorado de Religión en Andalucía”.

Las organizaciones sindicales han denunciado este lunes en un comunicado la “falta de coherencia” de la Consejería de Educación, ya que sus afirmaciones en las redes sociales y los medios de comunicación no coinciden con los documentos oficiales enviados a los colegios. ”El consejero de Educación manifestó el pasado martes que el Gobierno de Andalucía no ha reducido las horas de Religión, pero no ha dicho que Andalucía no reducirá en septiembre las horas de Religión”, ha recalcado la CSIF, que ha asegurado que la Consejería de Educación ha enviado a los colegios un documento oficial que “dice lo contrario, y recoge una reducción del 33 por ciento de la carga lectiva de Religión en los cursos impares de Primaria”.

Ha recordado que los docentes denunciaron la pasada semana que el Gobierno andaluz planea -ya en documentos oficiales- una normativa de aplicación el próximo curso que, de aprobarse, supondría el equivalente al despido de centenares de maestros de Religión, o una “muy importante” reducción de sus sueldos y prestaciones sociales, con repercusión en las futuras pensiones. Los representantes sindicales insisten en que “la falta de diligencia de la Consejería de Educación y de la Junta de Andalucía en su conjunto ha imposibilitado que este profesorado esté ya transferido, pues el Gobierno central envió una propuesta de transferencia a Andalucía en diciembre del 2021, sin que, hasta el momento, haya recibido respuesta”.

Esto hace que sea imposible aplicarles el convenio colectivo, por lo que ante una reducción lectiva por parte de la Junta, el Ministerio (actual empleador de estos docentes) se limitará el próximo septiembre “a despedir a los que sobren o a reducir sueldos y demás prestaciones a los más de 2.200 maestros y maestras de Religión de Andalucía”. Ello se evitaría, según la CSIF, manteniendo la actual carga lectiva el próximo curso 2022-2023.Los tres sindicatos enviaron la pasada semana una carta al consejero de Educación, Manuel Alejandro Cardenete, en la que pedían que dijera “con claridad y sin vaguedades” si se van a mantener las actuales horas semanales de Religión en todos los cursos de Primaria, al tiempo que volvían a reclamarle una reunión.

Al no haber recibido respuesta, han decidido poner en marcha un calendario de movilizaciones, aunque están dispuestos a suspenderlo si la administración garantiza “de manera fehaciente” que las horas semanales de Religión serán a partir de septiembre las mismas que ahora.